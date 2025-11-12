PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Stuttgarter Nachrichten mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Stuttgarter Nachrichten

Der lange Weg zur Wildnis
Endlich werden die zwei Teile des Nationalparks Schwarzwald verbunden. Das ist eine gute Nachricht.

Stuttgart (ots)

Nun aber steht fest: Die Erweiterung des Nationalparks Schwarzwald kommt, zum 1. Januar 2026 verbinden sich die beiden Teile der Schutzfläche zu einem Ganzen. Es lohnt sich deshalb jetzt, den Blick nochmals aufs große Ganze zu lenken. Gerade weil Arten- und Naturschutz derzeit nicht en vogue sind, ist es eine sehr gute Nachricht, dass im Nordschwarzwald ein Refugium für viele Pflanzen- und Tierarten geschaffen und nun erweitert worden ist. Man muss bedenken, dass auch in Naturschutz-oder Biosphärengebieten nur ein kleinerer Teil der Fläche sich selbst überlassen bleibt - im Nationalpark dagegen sollen es einmal 75 Prozent sein, wenn auch erst in 30 Jahren. Nur dort wird es also echte ungestörte Wildnis in einem größeren Gebiet geben. Die nächste Generation wird froh sein, dass heute eine Mehrheit den Mut hatte, den Urwald von morgen zu ermöglichen und mehr Wildnis zu wagen.

Pressekontakt:

Stuttgarter Nachrichten
Chef vom Dienst
Frank Schwaibold
Telefon: 0711 / 7205 - 7110
cvd@stn.zgs.de

Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Stuttgarter Nachrichten mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Stuttgarter Nachrichten
Weitere Storys: Stuttgarter Nachrichten
Alle Storys Alle
  • 09.11.2025 – 15:53

    Stuttgarter Nachrichten zur Klimakonferenz in Belém

    Stuttgart (ots) - Die Stimmung ist mau, die internationale Klimadiplomatie hat den Schwung von Paris verloren - aus gleich zwei gewichtigen Gründen. Zum einen hat sich die Wertigkeit des Themas geändert. Zum anderen ist der allgemeine Wille zu multinationaler Verständigung schwächer geworden. Nach dem Ende der großen Blockkonfrontation von Ost und West in den 1990er Jahren keimte für einige Jahre die Hoffnung auf ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 16:53

    Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur Migrationswende in Europa

    Stuttgart (ots) - Die Migration soll gedrosselt und geordnet werden. Das ist legitim und entspricht dem Wunsch großer Bevölkerungsmehrheiten in den europäischen Ländern. Die Sache hat jedoch mehrere Haken. Einer davon ist, dass immer mehr Regierungen bereit sind, sich weder um europäisches Recht noch um Menschenrechte noch um die eigenen Verfassungen zu scheren. Es soll keiner glauben, das beträfe ihn nicht. Wenn es ...

    mehr
  • 19.10.2025 – 14:34

    Noch nicht der Anfang von Trumps Ende

    Stuttgarter Nachrichten (ots) - Sieben Millionen Menschen, das sind viele - einerseits. Andererseits sind es gerade einmal zehn Prozent derjenigen, die schon bei den letzten Präsidentschaftswahlen gegen Trump und für Kamala Harris gestimmt hatten. Trump hat schon immer polarisiert. Dass seine Gegner nun vermehrt gegen ihn poltern, muss den Präsidenten nicht schrecken. Ein Gegenkandidat, der für den Präsidenten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren