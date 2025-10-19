PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Stuttgarter Nachrichten

Noch nicht der Anfang von Trumps Ende

Stuttgarter Nachrichten (ots)

Sieben Millionen Menschen, das sind viele - einerseits. Andererseits sind es gerade einmal zehn Prozent derjenigen, die schon bei den letzten Präsidentschaftswahlen gegen Trump und für Kamala Harris gestimmt hatten. Trump hat schon immer polarisiert. Dass seine Gegner nun vermehrt gegen ihn poltern, muss den Präsidenten nicht schrecken. Ein Gegenkandidat, der für den Präsidenten politisch und medial zur Gefahr werden könnte, ist nicht zu sehen. Den bräuchte es aber. Und allzu lange können sich die politischen Gegner Trumps nicht mehr Zeit damit lassen, so jemanden zu finden.

Pressekontakt:

Stuttgarter Nachrichten
Chef vom Dienst
Frank Schwaibold
Telefon: 0711 / 7205 - 7110
cvd@stn.zgs.de

Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell

