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Lukas Podolski und Joko Winterscheidt sorgen für WM-Stimmung in der "LEGO® Arena Show" auf ProSieben

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Unterföhring (ots)

Vorgezogener WM-Auftakt. Am Nachmittag vor dem ersten Spiel der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußballweltmeisterschaft 2026 nimmt das LEGO Team den Ball bereits auf und feiert den Fußball in der "LEGO® Arena Show". ProSieben und Joyn übertragen die Entertainment-Veranstaltung als Dauerwerbesendung am Sonntag, 14. Juni 2026, ab 16:00 Uhr, live aus dem Münchner BMW Park. Produziert wird die Show von Redseven Entertainment im LEGO Auftrag.

Das ist die "LEGO® Arena Show"

Vier Zweierteams, drei Spielrunden, ein Ziel: die Trophäe! In der "LEGO® Arena Show" duellieren sich vier Zweierteams in abwechslungsreichen Fußball-Challenges um den Creator-Cup-Pokal. Drei bekannte Fußball-Creator-Duos stehen dabei einem Zuschauer:innen-Team gegenüber. Mit dabei sind die Brotatos, die Tisis und ViscaBarca mit GamerBrother. Wer zeigt beim Parcours-Dribbling kreatives Geschick? Wer punktet beim Quiz-Jump mit sportlichem Einsatz und WM-Wissen? Für die zwei besten Teams geht es ins Finale. Sie kicken im wahrscheinlich verrücktesten Elfmeterschießen um den Sieg. Joko Winterscheidt pfeift die Liveshow offiziell an. Fußball-Weltmeister Lukas Podolski ist mit am Ball und Creator Elias Nerlich feiert sein Debüt als Fußball-Quizmaster. Steven Gätjen moderiert das Fußball-Event. Kommentiert werden die Spiele von Florian Malburg, während Schiedsrichter Pascal "Qualle" Martin über die Einhaltung der Regeln wacht.

Rekordverdächtig: Während der Liveshow rollt nicht nur der Ball, sondern wird auch der Rekord für den größten LEGO Fußball der Welt aufgestellt - erbaut aus 250.000 LEGO Steinen.

"LEGO® Arena Show" als Dauerwerbesendung - am Sonntag, 14. Juni 2026, ab 16:00 Uhr, live auf ProSieben und Joyn

Pressekontakt: Frank Wolkenhauer phone: +49 (0) 89 95 07 -1158 email: Frank.Wolkenhauer@seven.one

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