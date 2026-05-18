ProSieben

ProSieben stark mit Handball und Eishockey am Sonntag

Unterföhring (ots)

Starker Sport-Sonntag auf ProSieben: Das Handball-Länderspiel Deutschland gegen Dänemark holt starke 11,5 Prozent Marktanteil in der Senderzielgruppe (Overnight-Quote, Z. 14-49 Jahre) am Nachmittag. Insgesamt sehen 2,0 Millionen Fans (Nettoreichweite ab 3 Jahren) die knappe 29:31-Niederlage.

Beim zweiten WM-Vorrundenspiel der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft auf ProSieben fiebern am Abend 2,63 Millionen Zuschauer:innen mit. Das nächste Spiel steht bereits heute Abend gegen Gastgeber und Vize-Weltmeister Schweiz auf dem Programm - Montag, 18. Mai, ab 19:45 Uhr auf ProSieben oder streamen auf Joyn.

Basis: Marktstandard Bewegtbild Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 18.05.2026 (vorläufig gewichtet)

Alle Einschätzungen, Statements und Vorrunden-Tipps des "ran"-Teams sowie ein Interview mit Bundestrainer Harold Kreis auf der Presseseite.

Das weitere Eishockey-WM-Programm im Überblick:

ProSieben und Joyn

Deutschland vs. Schweiz , Montag, 18. Mai, 19:55 Uhr

, Montag, 18. Mai, 19:55 Uhr USA vs. Deutschland , Mittwoch, 20. Mai, 19:55 Uhr

, Mittwoch, 20. Mai, 19:55 Uhr Deutschland vs. Ungarn , Freitag, 22. Mai, 15:45 Uhr

, Freitag, 22. Mai, 15:45 Uhr Österreich vs. Deutschland , Samstag, 23. Mai, 19:55 Uhr

, Samstag, 23. Mai, 19:55 Uhr Deutschland vs. Großbritannien , Montag, 25. Mai, 19:55 Uhr

, Montag, 25. Mai, 19:55 Uhr Viertelfinale , Donnerstag, 28. Mai, 15:45 Uhr

, Donnerstag, 28. Mai, 15:45 Uhr Halbfinale 1+2 , Samstag, 30. Mai, 14:50 und 19:25 Uhr

, Samstag, 30. Mai, 14:50 und 19:25 Uhr Spiel um Platz 3 , Sonntag, 31. Mai, 15:00 Uhr

, Sonntag, 31. Mai, 15:00 Uhr Finale, Sonntag, 31. Mai, 19:45 Uhr

ProSieben MAXX und Joyn

USA vs. Finnland , Montag, 18. Mai, 15:50 Uhr

, Montag, 18. Mai, 15:50 Uhr Lettland vs. Österreich , Dienstag, 19. Mai, 15:50 Uhr

, Dienstag, 19. Mai, 15:50 Uhr Schweiz vs. Österreich , Mittwoch, 20. Mai, 15:50 Uhr

, Mittwoch, 20. Mai, 15:50 Uhr Lettland vs. Finnland , Donnerstag, 21. Mai, 15:50 Uhr

, Donnerstag, 21. Mai, 15:50 Uhr Finnland vs. Österreich , Sonntag, 24. Mai, 19:50 Uhr

, Sonntag, 24. Mai, 19:50 Uhr Österreich vs. USA , Dienstag, 26. Mai, 15:50 Uhr

, Dienstag, 26. Mai, 15:50 Uhr Viertelfinale, Donnerstag, 28. Mai, 19:50 Uhr

Alle Sportereignisse parallel auf Joyn und ran.de im Livestream

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