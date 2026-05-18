ProSieben stark mit Handball und Eishockey am Sonntag
Unterföhring (ots)
Starker Sport-Sonntag auf ProSieben: Das Handball-Länderspiel Deutschland gegen Dänemark holt starke 11,5 Prozent Marktanteil in der Senderzielgruppe (Overnight-Quote, Z. 14-49 Jahre) am Nachmittag. Insgesamt sehen 2,0 Millionen Fans (Nettoreichweite ab 3 Jahren) die knappe 29:31-Niederlage.
Beim zweiten WM-Vorrundenspiel der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft auf ProSieben fiebern am Abend 2,63 Millionen Zuschauer:innen mit. Das nächste Spiel steht bereits heute Abend gegen Gastgeber und Vize-Weltmeister Schweiz auf dem Programm - Montag, 18. Mai, ab 19:45 Uhr auf ProSieben oder streamen auf Joyn.
Basis: Marktstandard Bewegtbild Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 18.05.2026 (vorläufig gewichtet)
Alle Einschätzungen, Statements und Vorrunden-Tipps des "ran"-Teams sowie ein Interview mit Bundestrainer Harold Kreis auf der Presseseite.
Das weitere Eishockey-WM-Programm im Überblick:
ProSieben und Joyn
- Deutschland vs. Schweiz, Montag, 18. Mai, 19:55 Uhr
- USA vs. Deutschland, Mittwoch, 20. Mai, 19:55 Uhr
- Deutschland vs. Ungarn, Freitag, 22. Mai, 15:45 Uhr
- Österreich vs. Deutschland, Samstag, 23. Mai, 19:55 Uhr
- Deutschland vs. Großbritannien, Montag, 25. Mai, 19:55 Uhr
- Viertelfinale, Donnerstag, 28. Mai, 15:45 Uhr
- Halbfinale 1+2, Samstag, 30. Mai, 14:50 und 19:25 Uhr
- Spiel um Platz 3, Sonntag, 31. Mai, 15:00 Uhr
- Finale, Sonntag, 31. Mai, 19:45 Uhr
ProSieben MAXX und Joyn
- USA vs. Finnland, Montag, 18. Mai, 15:50 Uhr
- Lettland vs. Österreich, Dienstag, 19. Mai, 15:50 Uhr
- Schweiz vs. Österreich, Mittwoch, 20. Mai, 15:50 Uhr
- Lettland vs. Finnland, Donnerstag, 21. Mai, 15:50 Uhr
- Finnland vs. Österreich, Sonntag, 24. Mai, 19:50 Uhr
- Österreich vs. USA, Dienstag, 26. Mai, 15:50 Uhr
- Viertelfinale, Donnerstag, 28. Mai, 19:50 Uhr
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