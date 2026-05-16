ProSieben

Spitzensport mit Spitzen-Quoten. Das Auftaktspiel der Eishockey-Weltmeisterschaft begeistert 1,47 Millionen Zuschauer auf ProSieben

Unterföhring (ots)

Erfolgreicher WM-Start für ProSieben. Das Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Finnland punktet mit hervorragenden 14,7 Prozent Marktanteil in der Senderzielgruppe (Overnight-Quote, Z. 14-49 Jahre). Insgesamt sehen 1,47 Millionen Sportfans (Nettoreichweite ab 3 Jahren) die knappe 1:3-Niederlage. Das Handball-Länderspiel Dänemark gegen Deutschland im Anschluss verfolgen 8,2 Prozent der Zuschauer:innen.

Weiter geht es mit dem Sport-Doppel am Sonntag, 17. Mai 2026 - in umgekehrter Reihenfolge: ProSieben überträgt den Handball-Gipfel Deutschland gegen Dänemark, ab 15:00 Uhr live, bevor ab 19:55 Uhr das zweite Vorrundenspiel für die Nationalmannschaft bei der Eishockey-WM gegen Lettland ansteht.

Basis: Marktstandard Bewegtbild

Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 16.05.2026 (vorläufig gewichtet)

Alle Einschätzungen, Statements und Vorrunden-Tipps des "ran"-Teams sowie ein Interview mit Bundestrainer Harold Kreis auf der Presseseite.

Das weitere Eishockey-WM-Programm im Überblick:

ProSieben und Joyn

Deutschland vs. Lettland , Sonntag, 17. Mai, 19:55 Uhr

, Sonntag, 17. Mai, 19:55 Uhr Deutschland vs. Schweiz , Montag, 18. Mai, 19:55 Uhr

, Montag, 18. Mai, 19:55 Uhr USA vs. Deutschland , Mittwoch, 20. Mai, 19:55 Uhr

, Mittwoch, 20. Mai, 19:55 Uhr Deutschland vs. Ungarn , Freitag, 22. Mai, 15:45 Uhr

, Freitag, 22. Mai, 15:45 Uhr Österreich vs. Deutschland , Samstag, 23. Mai, 19:55 Uhr

, Samstag, 23. Mai, 19:55 Uhr Deutschland vs. Großbritannien , Montag, 25. Mai, 19:55 Uhr

, Montag, 25. Mai, 19:55 Uhr Viertelfinale , Donnerstag, 28. Mai, 15:45 Uhr

, Donnerstag, 28. Mai, 15:45 Uhr Halbfinale 1+2 , Samstag, 30. Mai, 14:50 und 19:25 Uhr

, Samstag, 30. Mai, 14:50 und 19:25 Uhr Spiel um Platz 3 , Sonntag, 31. Mai, 15:00 Uhr

, Sonntag, 31. Mai, 15:00 Uhr Finale, Sonntag, 31. Mai, 19:45 Uhr

ProSieben MAXX und Joyn

USA vs. Finnland , Montag, 18. Mai, 15:50 Uhr

, Montag, 18. Mai, 15:50 Uhr Lettland vs. Österreich , Dienstag, 19. Mai, 15:50 Uhr

, Dienstag, 19. Mai, 15:50 Uhr Schweiz vs. Österreich , Mittwoch, 20. Mai, 15:50 Uhr

, Mittwoch, 20. Mai, 15:50 Uhr Lettland vs. Finnland , Donnerstag, 21. Mai, 15:50 Uhr

, Donnerstag, 21. Mai, 15:50 Uhr Finnland vs. Österreich , Sonntag, 24. Mai, 19:50 Uhr

, Sonntag, 24. Mai, 19:50 Uhr Österreich vs. USA , Dienstag, 26. Mai, 15:50 Uhr

, Dienstag, 26. Mai, 15:50 Uhr Viertelfinale, Donnerstag, 28. Mai, 19:50 Uhr

Alle Sportereignisse parallel auf Joyn und ran.de im Livestream

Pressekontakt: Frank Wolkenhauer phone: +49 (0) 89 95 07 -1158 email: Frank.Wolkenhauer@seven.one Photo Production & Editing Clarissa Schreiner phone: +49 (0) 89 95 07 -1191 email: clarissa.schreiner@seven.one

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