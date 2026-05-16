Spitzensport mit Spitzen-Quoten. Das Auftaktspiel der Eishockey-Weltmeisterschaft begeistert 1,47 Millionen Zuschauer auf ProSieben
Unterföhring (ots)
Erfolgreicher WM-Start für ProSieben. Das Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Finnland punktet mit hervorragenden 14,7 Prozent Marktanteil in der Senderzielgruppe (Overnight-Quote, Z. 14-49 Jahre). Insgesamt sehen 1,47 Millionen Sportfans (Nettoreichweite ab 3 Jahren) die knappe 1:3-Niederlage. Das Handball-Länderspiel Dänemark gegen Deutschland im Anschluss verfolgen 8,2 Prozent der Zuschauer:innen.
Weiter geht es mit dem Sport-Doppel am Sonntag, 17. Mai 2026 - in umgekehrter Reihenfolge: ProSieben überträgt den Handball-Gipfel Deutschland gegen Dänemark, ab 15:00 Uhr live, bevor ab 19:55 Uhr das zweite Vorrundenspiel für die Nationalmannschaft bei der Eishockey-WM gegen Lettland ansteht.
Basis: Marktstandard Bewegtbild
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 16.05.2026 (vorläufig gewichtet)
Alle Einschätzungen, Statements und Vorrunden-Tipps des "ran"-Teams sowie ein Interview mit Bundestrainer Harold Kreis auf der Presseseite.
Das weitere Eishockey-WM-Programm im Überblick:
ProSieben und Joyn
- Deutschland vs. Lettland, Sonntag, 17. Mai, 19:55 Uhr
- Deutschland vs. Schweiz, Montag, 18. Mai, 19:55 Uhr
- USA vs. Deutschland, Mittwoch, 20. Mai, 19:55 Uhr
- Deutschland vs. Ungarn, Freitag, 22. Mai, 15:45 Uhr
- Österreich vs. Deutschland, Samstag, 23. Mai, 19:55 Uhr
- Deutschland vs. Großbritannien, Montag, 25. Mai, 19:55 Uhr
- Viertelfinale, Donnerstag, 28. Mai, 15:45 Uhr
- Halbfinale 1+2, Samstag, 30. Mai, 14:50 und 19:25 Uhr
- Spiel um Platz 3, Sonntag, 31. Mai, 15:00 Uhr
- Finale, Sonntag, 31. Mai, 19:45 Uhr
ProSieben MAXX und Joyn
- USA vs. Finnland, Montag, 18. Mai, 15:50 Uhr
- Lettland vs. Österreich, Dienstag, 19. Mai, 15:50 Uhr
- Schweiz vs. Österreich, Mittwoch, 20. Mai, 15:50 Uhr
- Lettland vs. Finnland, Donnerstag, 21. Mai, 15:50 Uhr
- Finnland vs. Österreich, Sonntag, 24. Mai, 19:50 Uhr
- Österreich vs. USA, Dienstag, 26. Mai, 15:50 Uhr
- Viertelfinale, Donnerstag, 28. Mai, 19:50 Uhr
Alle Sportereignisse parallel auf Joyn und ran.de im Livestream
Pressekontakt: Frank Wolkenhauer phone: +49 (0) 89 95 07 -1158 email: Frank.Wolkenhauer@seven.one Photo Production & Editing Clarissa Schreiner phone: +49 (0) 89 95 07 -1191 email: clarissa.schreiner@seven.one
Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell