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ProSieben

Spitzensport mit Spitzen-Quoten. Das Auftaktspiel der Eishockey-Weltmeisterschaft begeistert 1,47 Millionen Zuschauer auf ProSieben

Unterföhring (ots)

Erfolgreicher WM-Start für ProSieben. Das Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Finnland punktet mit hervorragenden 14,7 Prozent Marktanteil in der Senderzielgruppe (Overnight-Quote, Z. 14-49 Jahre). Insgesamt sehen 1,47 Millionen Sportfans (Nettoreichweite ab 3 Jahren) die knappe 1:3-Niederlage. Das Handball-Länderspiel Dänemark gegen Deutschland im Anschluss verfolgen 8,2 Prozent der Zuschauer:innen.

Weiter geht es mit dem Sport-Doppel am Sonntag, 17. Mai 2026 - in umgekehrter Reihenfolge: ProSieben überträgt den Handball-Gipfel Deutschland gegen Dänemark, ab 15:00 Uhr live, bevor ab 19:55 Uhr das zweite Vorrundenspiel für die Nationalmannschaft bei der Eishockey-WM gegen Lettland ansteht.

Basis: Marktstandard Bewegtbild

Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 16.05.2026 (vorläufig gewichtet)

Alle Einschätzungen, Statements und Vorrunden-Tipps des "ran"-Teams sowie ein Interview mit Bundestrainer Harold Kreis auf der Presseseite.

Das weitere Eishockey-WM-Programm im Überblick:

ProSieben und Joyn

  • Deutschland vs. Lettland, Sonntag, 17. Mai, 19:55 Uhr
  • Deutschland vs. Schweiz, Montag, 18. Mai, 19:55 Uhr
  • USA vs. Deutschland, Mittwoch, 20. Mai, 19:55 Uhr
  • Deutschland vs. Ungarn, Freitag, 22. Mai, 15:45 Uhr
  • Österreich vs. Deutschland, Samstag, 23. Mai, 19:55 Uhr
  • Deutschland vs. Großbritannien, Montag, 25. Mai, 19:55 Uhr
  • Viertelfinale, Donnerstag, 28. Mai, 15:45 Uhr
  • Halbfinale 1+2, Samstag, 30. Mai, 14:50 und 19:25 Uhr
  • Spiel um Platz 3, Sonntag, 31. Mai, 15:00 Uhr
  • Finale, Sonntag, 31. Mai, 19:45 Uhr

ProSieben MAXX und Joyn

  • USA vs. Finnland, Montag, 18. Mai, 15:50 Uhr
  • Lettland vs. Österreich, Dienstag, 19. Mai, 15:50 Uhr
  • Schweiz vs. Österreich, Mittwoch, 20. Mai, 15:50 Uhr
  • Lettland vs. Finnland, Donnerstag, 21. Mai, 15:50 Uhr
  • Finnland vs. Österreich, Sonntag, 24. Mai, 19:50 Uhr
  • Österreich vs. USA, Dienstag, 26. Mai, 15:50 Uhr
  • Viertelfinale, Donnerstag, 28. Mai, 19:50 Uhr

Alle Sportereignisse parallel auf Joyn und ran.de im Livestream

Pressekontakt:
Frank Wolkenhauer
phone: +49 (0) 89 95 07 -1158
email:  Frank.Wolkenhauer@seven.one

Photo Production & Editing
Clarissa Schreiner
phone: +49 (0) 89 95 07 -1191
email:  clarissa.schreiner@seven.one

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell

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