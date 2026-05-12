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"ran"-Experten Krupp und Ustorf tippen auf einen Sieg gegen Finnland. ProSieben überträgt das Auftaktspiel der Eishockey-WM am Freitag

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Unterföhring (ots)

Skaten, schießen, scoren! Bei der Eishockey-WM in der Schweiz dreht sich ab Freitag für die deutsche Nationalmannschaft alles um die kleine schwarze Scheibe. "Die WM ist, zumindest für das europäische Eishockey, der internationale Saisonhöhepunkt und setzt damit den Schlussstrich unter die Eishockeysaison", freut sich Eishockey-Legende und "ran"-Experte Uwe Krupp. ProSieben und Joyn übertragen den Auftaktkracher gegen Finnland in "ran Eishockey live: WM 2026" am Freitag, 15. Mai 2026, ab 15:45 Uhr live aus der Swiss Live Arena in Zürich. Experte und Co-Kommentator Stefan Ustorf: "Diese Erwartungshaltung, die sich die Mannschaft durch Erfolge verdient hat, ist ein schöner Druck." Die beiden Eishockey-Fachleute sehen gute Chancen auf einen Sieg gegen die Finnen:

Uwe Krupp: "Ein interessantes Spiel zu Beginn. Die Finnen sind in den letzten Jahren immer mal wieder zum Start des Turniers gestolpert, langsam ins Turnier gestartet und haben sich dann gesteigert. Finnland ist sicher favorisiert, aber gerade im ersten Spiel sehe ich Chancen für Deutschland."

Stefan Ustorf: "Gegen Finnland tun wir uns immer relativ schwer. Das ist eine Mannschaft, die uns nicht wirklich liegt. Von daher glaube ich, wäre ein Sieg eine Überraschung, ist aber vor allem im ersten Turnierspiel immer möglich."

Moderator Matthias Killing ist überzeugt, dass die deutsche Mannschaft die Meister-Mentalität der Eisbären Berlin braucht: "Wenn keiner an dich glaubt: zuschlagen. Ich hoffe, dass die Eisbären-Spieler, die jetzt dazukommen, den Schwung in Richtung Nationalmannschaft mitnehmen. Wenn du als Deutschland ins Viertelfinale willst und darüber hinaus, geht es nur über Mentalität."

Wie die Experten die Mannschaft nach den Olympischen Spielen bei der WM erwarten und was Deutschland zu einer Top-Eishockey-Nation fehlt, erläutern sie im ProSieben-Interview. "ran Eishockey live: WM 2026" überträgt 20 Spiele im Free-TV, davon zwölf auf ProSieben. Moderator Matthias Killing meldet sich live aus dem "ran"-Studio in der Swiss Live Arena. Reporter Christoph "Icke" Dommisch sammelt direkt an der Eisfläche letzte Stimmen der Spieler vor dem Start ein. Jan Lüdeke kommentiert am ersten Wochenende und Franz Büchner die weiteren WM-Spiele.

Alle Einschätzungen, Statements und Vorrunden-Tipps des "ran"-Teams sowie ein Interview mit Bundestrainer Harold Kreis auf der Presseseite.

Das Eishockey-WM-Programm im Überblick:

ProSieben und Joyn

Finnland vs. Deutschland , Freitag, 15. Mai, ab 15:45 Uhr

, Freitag, 15. Mai, ab 15:45 Uhr Deutschland vs. Lettland , Sonntag, 17. Mai, 19:55 Uhr

, Sonntag, 17. Mai, 19:55 Uhr Deutschland vs. Schweiz , Montag, 18. Mai, 19:55 Uhr

, Montag, 18. Mai, 19:55 Uhr USA vs. Deutschland , Mittwoch, 20. Mai, 19:55 Uhr

, Mittwoch, 20. Mai, 19:55 Uhr Deutschland vs. Ungarn , Freitag, 22. Mai, 15:45 Uhr

, Freitag, 22. Mai, 15:45 Uhr Österreich vs. Deutschland , Samstag, 23. Mai, 19:55 Uhr

, Samstag, 23. Mai, 19:55 Uhr Deutschland vs. Großbritannien , Montag, 25. Mai, 19:55 Uhr

, Montag, 25. Mai, 19:55 Uhr Viertelfinale , Donnerstag, 28. Mai, 15:45 Uhr

, Donnerstag, 28. Mai, 15:45 Uhr Halbfinale 1+2 , Samstag, 30. Mai, 14:50 und 19:25 Uhr

, Samstag, 30. Mai, 14:50 und 19:25 Uhr Spiel um Platz 3 , Sonntag, 31. Mai, 15:00 Uhr

, Sonntag, 31. Mai, 15:00 Uhr Finale, Sonntag, 31. Mai, 19:45 Uhr

ProSieben MAXX und Joyn

Schweiz vs. USA , Freitag, 15. Mai, 19:50 Uhr

, Freitag, 15. Mai, 19:50 Uhr USA vs. Finnland , Montag, 18. Mai, 15:50 Uhr

, Montag, 18. Mai, 15:50 Uhr Lettland vs. Österreich , Dienstag, 19. Mai, 15:50 Uhr

, Dienstag, 19. Mai, 15:50 Uhr Schweiz vs. Österreich , Mittwoch, 20. Mai, 15:50 Uhr

, Mittwoch, 20. Mai, 15:50 Uhr Lettland vs. Finnland , Donnerstag, 21. Mai, 15:50 Uhr

, Donnerstag, 21. Mai, 15:50 Uhr Finnland vs. Österreich , Sonntag, 24. Mai, 19:50 Uhr

, Sonntag, 24. Mai, 19:50 Uhr Österreich vs. USA , Dienstag, 26. Mai, 15:50 Uhr

, Dienstag, 26. Mai, 15:50 Uhr Viertelfinale, Donnerstag, 28. Mai, 19:50 Uhr

Alle Sportereignisse parallel auf Joyn im Livestream

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