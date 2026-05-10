PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ProSieben mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ProSieben

777 in Folge 77: Joko & Klaas müssen erneut gegen ein Studio voller ProSieben-Mitarbeiter bestehen

777 in Folge 77: Joko & Klaas müssen erneut gegen ein Studio voller ProSieben-Mitarbeiter bestehen
  • Bild-Infos
  • Download

Unterföhring (ots)

Sie arbeiten in der Sendeleitung, im Marketing, in der Buchhaltung, in der Sportredaktion, in der IT, der Personal- oder der Rechtsabteilung - jetzt stehen sie im Mittelpunkt der Show und spielen gegen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf. In Folge 77 von "Joko & Klaas gegen ProSieben" treten am Mittwoch, 3. Juni 2026, um 20:15 Uhr erneut 777 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Senders gegen die beiden an.

Im Special "Alle von ProSieben gegen Joko & Klaas" heißt es im Kollektiv, in Teams oder in direkten Duellen sechs Spielrunden in der Arena zu bestehen und Vorteile für das Finale zu erkämpfen. Vor drei Jahren forderte erstmals ein ganzes Studio mit 777 ProSieben-Mitarbeiter:innen das Duo erfolgreich heraus, jetzt rufen Joko & Klaas die Belegschaft zur Revanche.

Gelingt Joko & Klaas dieses Mal der Sieg gegen ihre ProSieben-Kolleginnen und -Kollegen, überlässt ihnen der Sender 15 Minuten Sendezeit zur Prime Time am nächsten Tag. Verlieren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf, müssen sie sich in die Dienste von ProSieben stellen. Zeremonienmeister Steven Gätjen leitet den Wettkampf im Studio.

"Alle von ProSieben gegen Joko & Klaas" - Mittwoch, 3. Juni 2026 um 20:15 Uhr auf ProSieben und streamen auf Joyn

"Joko & Klaas LIVE" nach einem Sieg immer donnerstags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und streamen auf Joyn

Pressekontakt:
Kevin Körber
phone: +49 (0) 89 95 07 - 1187
email:  kevin.koerber@seven.one

Photo Production & Editing
Nadine Vaders
phone: +49 (0) 89 95 07 - 1161
email:  nadine.vaders@seven.one

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ProSieben mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ProSieben
Weitere Storys: ProSieben
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren