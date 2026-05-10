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777 in Folge 77: Joko & Klaas müssen erneut gegen ein Studio voller ProSieben-Mitarbeiter bestehen

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Unterföhring (ots)

Sie arbeiten in der Sendeleitung, im Marketing, in der Buchhaltung, in der Sportredaktion, in der IT, der Personal- oder der Rechtsabteilung - jetzt stehen sie im Mittelpunkt der Show und spielen gegen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf. In Folge 77 von "Joko & Klaas gegen ProSieben" treten am Mittwoch, 3. Juni 2026, um 20:15 Uhr erneut 777 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Senders gegen die beiden an.

Im Special "Alle von ProSieben gegen Joko & Klaas" heißt es im Kollektiv, in Teams oder in direkten Duellen sechs Spielrunden in der Arena zu bestehen und Vorteile für das Finale zu erkämpfen. Vor drei Jahren forderte erstmals ein ganzes Studio mit 777 ProSieben-Mitarbeiter:innen das Duo erfolgreich heraus, jetzt rufen Joko & Klaas die Belegschaft zur Revanche.

Gelingt Joko & Klaas dieses Mal der Sieg gegen ihre ProSieben-Kolleginnen und -Kollegen, überlässt ihnen der Sender 15 Minuten Sendezeit zur Prime Time am nächsten Tag. Verlieren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf, müssen sie sich in die Dienste von ProSieben stellen. Zeremonienmeister Steven Gätjen leitet den Wettkampf im Studio.

"Alle von ProSieben gegen Joko & Klaas" - Mittwoch, 3. Juni 2026 um 20:15 Uhr auf ProSieben und streamen auf Joyn

"Joko & Klaas LIVE" nach einem Sieg immer donnerstags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und streamen auf Joyn

Pressekontakt: Kevin Körber phone: +49 (0) 89 95 07 - 1187 email: kevin.koerber@seven.one Photo Production & Editing Nadine Vaders phone: +49 (0) 89 95 07 - 1161 email: nadine.vaders@seven.one

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