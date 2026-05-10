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Abbruch in Spiel 15! Team Mai/Weippert und Team "Let's Dance" einigen sich um 2:01 Uhr auf ein Unentschieden

"Schlag den Star" überzeugt mit 14,6 Prozent Marktanteil

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Unterföhring (ots)

10. Mai 2026. Spielabbruch! Unentschieden! Das gab es noch nie bei "Schlag den Star": Im entscheidenden Spiel 15 einigen sich die "schön laut"-Podcasterinnen Vanessa Mai und Lola Weippert und ihre Gegnerinnen Isabel Edvardsson und Ekaterina Leonova um 2:01 Uhr in der Nacht auf Sonntag auf ein Unentschieden. Zu diesem Zeitpunkt hatten sie Spiel 15 bereits 13:39 Minuten gespielt.

Mit sehr guten 14,6 Prozent Marktanteil in der ProSieben-Senderzielgruppe (Overnight-Quote, 14-49 J.) ist das Frauenduell die stärkste "Schlag den Star"-Sendung seit fast einem Jahr. Insgesamt schalten 4,22 Millionen Menschen (Netto-Reichweite Z. ab 3 J.) am Samstagabend ein.

"Der Abend war unfassbar. Ich hatte schon zwei Schlag den Star-Sendungen und keine war so krass, wie diese. Körperlich nicht und auch von der Wertschätzung her nicht," blickt Vanessa Mai zurück auf ihre dritte "Schlag den Star"-Teilnahme. Die gemeinsame Einigung auf ein Unentschieden hat Teampartnerin Lola Weippert besonders berührt. "Ganz am Schluss, als wir alle wussten, wir können das noch länger halten und dann zu entscheiden, am Tisch ist nicht nur Platz für eine Frau, fand ich einen goldenen Abschluss."

Ihre Gegnerinnen, die Profitänzerinnen Ekaterina Leonova und Isabel Edvardsson, sind beeindruckt von dem herausfordernden Spieleabend auf ProSieben: "So einen spannenden Abend hatten wir noch nie. Wir waren fast am Ende, die letzten Spiele waren der Wahnsinn", beschreibt Ekaterina Leonova. "Wir saßen da und irgendwann kommt man zu so einem Punkt, an dem die ganzen Muskeln abgestorben sind und man das einfach nur noch durchzieht. Also ich muss sagen, weitere 30 Minuten oder eine Stunde wären gar kein Problem gewesen. Aber irgendwann wird man vielleicht müde", blickt Teampartnerin Isabel Edvardsson auf das letzte Spiel.

Ekaterina Leonova (39) & Isabel Edvardsson (43) gegen Vanessa Mai (34) & Lola Weippert (30) - das Spieleprotokoll

Spiel 1: Matte schieben

Kraft, Timing und Koordination: Eine Spielerin steht auf der Matte und springt hoch, während die andere versucht, die Matte möglichst schnell Richtung Ziel zu schieben. Nach zwei gewonnenen Durchgängen hüpft Team "Let's Dance" 1:0 in Führung.

Spiel 2: Wörter laufen

Kopfarbeit trifft Beinarbeit: Die Teams müssen Wörter mit einer überdimensionalen Tastatur schreiben. Jede Spielerin besitzt eine Hälfte der Tastatur. Sobald das erste Feld betreten wird, verschwindet das Wort vom Bildschirm. Das Team Podcast "schön laut" beweist die bessere Kommunikation und liegt nun mit 2:1 vorn.

Spiel 3: Wimmelbild

Willkommen im absoluten Gehirn-Nervenspiel: Auf riesigen Wimmelbildern müssen doppelte Gegenstände gefunden werden. Wer hektisch klickt und falsch liegt, schenkt den Gegnerinnen Punkte. Ekaterina und Isabel buzzern schneller und drehen den Spielstand: 4:2 für die Tänzerinnen.

Spiel 4: Paddel-Duell

Outdoor-Action auf dem Wasser: Die Teams müssen auf Stand-Up-Paddle-Boards möglichst schnell eine Strecke bewältigen. Mit besserem Geschick und Balance erpaddeln sich Lola und Vanessa drei gewonnene Durchgänge - und liegen damit wieder mit 6:4 in Führung.

Spiel 5: Laubbläser

Mit einem Laubbläser müssen verschiedene Gegenstände ausschließlich durch den Luftdruck in markierte Zielzonen befördert werden, Team Podcast sichert sich nach vier gewonnenen Runden die Luftdruck-Schlacht und baut den Vorsprung auf 11:4 aus.

Spiel 6: Aufbauen und beschützen

Kindergeburtstag trifft auf Gladiatoren-Arena: Während ein Team Flaschen aufstellt, versuchen die Gegnerinnen diese mit Bällen umzuwerfen. Ekat und Isabel sichern sich nach drei Durchgängen sechs wichtige Punkte und verkürzen auf 10:11.

Spiel 7: Kneten

Kreativität unter Zeitdruck: Begriffe müssen mit Knete dargestellt werden - ohne Worte oder Geräusche. Die Partnerin muss diese möglichst schnell erraten. Vanessa und Lola sichern sich den Sieg. 18:10.

Spiel 8: Kickern

Die beiden gegnerischen Teams duellieren sich am Tisch-Kicker. Neun Tore bedeuten den Sieg. Die Podcasterinnen versenken die Tänzerinnen und bauen ihren Vorsprung auf 26:10 aus.

Spiel 9: Hula Hoop Ball

Ballgefühl und Abstimmung sind gefragt: Gemeinsam müssen die Teams einen Ball durch einen Hula Hoop Reifen spielen und kontrolliert ins Ziel befördern. Fehler bedeutet Neustart. In der Bälleschlacht behalten Lola und Vanessa den Überblick und ziehen mit 35:10 davon.

Spiel 10: Blamieren oder kassieren

Der Klassiker in der "Home Edition": Quizfragen, Buzzern und maximal fünf Sekunden Zeit. Dieses Mal neu: Die Fragen stammen allesamt von Instagram-Followern. Ekat und Isabel holen sich die zehn Punkte, aber Lola und Vanessa liegen weiter mit 35:20 vorn.

Spiel 11: Blind-Rennen

Vertrauen ist alles: Eine Spielerin bekommt die Augen verbunden, die andere darf sie ausschließlich mit ihrer Stimme durch den Parcours führen. Nach einigen Blessuren beweist Team Podcast die bessere Kommunikation und sichert sich den Sieg. Neuer Spielstand: 46:20.

Spiel 12: Stapel-Wippe

Feingefühl auf wackligem Untergrund: Die Kontrahenten müssen Quader auf einer Wippe stapeln, ohne dass die Konstruktion zusammenbricht. Lola und Vanessa haben die bessere Taktik und bauen ihren Vorsprung mit drei gewonnen Durchgängen souverän auf 58:20 aus.

Spiel 13: Wer weiß mehr? Duett

Erstes Matchball Spiel für Lola und Vanessa: Zu jeder Frage gibt es eine feste Anzahl richtiger Antworten, die abwechselnd genannt werden müssen. Wer zuerst patzt, stoppt den Lauf. Ekat und Isabel bewahren ein kühles Köpfchen und das "Let's Dance" Duo sichert sich 13 wichtige Punkte. Es steht 58:33.

Spiel 14: Bogen-Doppel

Präzision unter Druck - und das im zweiten Matchball Spiel: Eine Spielerin schießt den ersten Pfeil, die zweite versucht, möglichst nah an diesen Treffer heranzukommen. Eine Robin-Hood-Zitterpartie beginnt. Ekat und Isabel schaffen den Turnaround und holen sich die 14 Punkte. Vor dem letzten Spiel steht es 58:47.

Spiel 15: Halten

Dieses Finale wird unbequem: Die Teams sitzen sich gegenüber und müssen ein 4,7-Kilo-Rohr mit den ausgestreckten Füßen festhalten. Nach 13:39 Minuten Haltedauer entscheiden die vier Frauen das Spiel gleichzeitig zu beenden, den Gewinn zu teilen und mit dieser Entscheidung Geschichte bei "Schlag den Star" zu schreiben. Nach fast sechs Stunden, um 02.01 Uhr endet "Schlag den Star" mit einem Unentschieden und Lola, Vanessa, Ekat und Isabel teilen sich die 100.000 Euro.

Bildmaterial aus der Show steht ab sofort auf Schlag den Star (ProSieben) zur Verfügung.

Basis: Marktstandard Bewegtbild

Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 10.05.2026 (vorläufig gewichtet)

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