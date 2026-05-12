ProSieben

Handball-Kracher live auf ProSieben. Deutschland trifft am Freitag und Sonntag auf Weltmeister Dänemark

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Giganten-Duelle. Die deutsche Handball-Nationalmannschaft trifft innerhalb von drei Tagen zweimal auf Weltmeister Dänemark. Das DHB-Team tritt am Freitag, 15. Mai, auswärts in Kopenhagen an, bevor es am Sonntag, 17. Mai, in der Kölner Lanxess Arena zum zweiten Handball-Gipfel kommt. ProSieben überträgt beide Partien live und exklusiv im Free-TV. Das "ran Handball"-Team mit Moderatorin Andrea Kaiser, Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld und Reporter Mattis Oberbach berichtet von den Länderspielen. Als Experte ist der ehemalige Nationaltorhüter Silvio Heinevetter im Einsatz. Nach der EM-Silbermedaille Anfang des Jahres setzte die DHB-Auswahl gleich bei ihren ersten Auftritten nach der Europameisterschaft wieder ein Ausrufezeichen in Richtung Heim-WM 2027. Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason besiegte zweimal Afrikameister Ägypten. Gegen Olympiasieger, Welt- und Europameister Dänemark kommt es jetzt zum Giganten-Duell - und zur Möglichkeit der Revanche für das verlorene EM-Finale. "ran Handball" live auf ProSieben und Joyn Freitag, 15. Mai, 19:00 Uhr: Dänemark - Deutschland Sonntag, 17. Mai, 15:00 Uhr: Deutschland - Dänemark

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell