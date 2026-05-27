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Anna, Aurélie oder Daphne? Godfrey, Ibo oder Tony? Wen kürt Heidi Klum im Finale zu "Germany's Next Topmodel" 2026?

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Unterföhring (ots)

Finale aus Hollywood. Zum ersten Mal in der #GNTM-Geschichte kürt Heidi Klum ihre Siegerin und ihren Sieger in Los Angeles, der Hauptstadt der Träume. Anna (22, Landkreis Rosenheim), Aurélie (21, Pulheim), Daphne (25, Pulheim), Godfrey (34, Wien), Ibo (21, Münster) und Tony (31, Berlin) hoffen auf den begehrten Titel "Germany's Next Topmodel" 2026.

ProSieben und Heidi Klum feiern das Hollywood-Finale der 21. Staffel "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" am Donnerstag, 28. Mai 2026, um 20:15 Uhr. Der krönende Abschluss einer erfolgreichen Staffel wird ein Abend voller Spannung mit Gästen wie Sharon Stone und Nicole Scherzinger. Ein Abend mit großen Emotionen und Glamour - ganz im Zeichen von Hollywood.

Die Gewinnerin und der Gewinner zieren nicht nur das Cover der deutschen Harper's Bazaar, sondern gewinnen auch jeweils ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro

Die drei Finalistinnen

Die gelernte Pflegefachfrau Anna aus den Chiemgauer Alpen überzeugte im Laufe der Staffel mit ihrer Wandelbarkeit, ihren markanten blauen Augen und einer starken Entwicklung vor der Kamera. Anfangs noch eher zurückhaltend und von Selbstzweifeln geprägt, entwickelte sich die 22-Jährige Schritt für Schritt zu einer selbstbewussten Teilnehmerin und konnte besonders auf dem Catwalk überzeugen. Zudem sicherte sie sich mehrere begehrte Jobs.

Aurélie konnte sich mehrere Jobs und ein Magazincover sichern. Auch Kundinnen und Kunden sowie Fotograf Rankin zeigten sich begeistert von ihrer Wandelbarkeit und ihrer starken Präsenz vor der Kamera. Die 21-Jährige selbst hätte nie erwartet, so weit zu kommen und zeigt sich besonders stolz darauf, Heidi immer wieder bewiesen zu haben, dass sie ins Finale gehört.

Die 25-jährige Daphne überzeugte die gesamte Staffel hinweg mit ihrer positiven Art und ihrem Durchhaltevermögen. Für sie fühlt sich der Finaleinzug noch immer "surreal" an. Heidi Klum lobt besonders, wie offen und motiviert sich Daphne jeder Herausforderung gestellt habe.

Die drei Finalisten

Für Heidi Klum war bereits nach den ersten Shootings klar, dass Tony (31 Jahre) ein außergewöhnlicher Kandidat ist. Mit seiner starken Kameraausstrahlung, seinem sicheren Auftreten und seiner Leidenschaft für Fashion begeisterte er nicht nur die Jury, sondern auch zahlreiche Gastjuror:innen. Tony selbst spürt die steigende Anspannung kurz vor dem Finale: "Man merkt auch schon langsam, die Anspannung steigt. Aufregend!"

Auch Ibo kämpft im Finale um seinen großen Traum. Für ihn steht vor allem seine Familie im Mittelpunkt: Der 21-Jährige möchte seiner Mutter beweisen, dass sich sein Weg lohnt und sie stolz machen. Heidi beschreibt ihn als höflich, cool und besonders nervenstark - Eigenschaften, die ihn bis ins Finale getragen haben.

Godfrey komplettiert das Finalfeld der Männer. Nach seinem erfolgreichen Casting arbeitete er sich Woche für Woche weiter nach vorne und ließ zahlreiche Konkurrenten hinter sich. Heidi bezeichnet den 34-Jährigen als Beweis dafür, dass sich harte Arbeit auszahlt. Für Godfrey ist der Finaleinzug die Chance, sich selbst zu beweisen und seinen Traum als Model Wirklichkeit werden zu lassen.

Hollywood-reif! Heidi Klums prominente Gäste im großen GNTM-Finale

Für echtes Hollywood-Feeling im großen Finale von "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" sorgen zahlreiche internationale Stars und langjährige Wegbegleiter der Show. Hollywood-Ikone Sharon Stone, die Supermodels Adriana Lima und Winnie Harlow sowie die Designer-Zwillinge Dan und Dean Caten von Dsquared2 begleiten Heidi Klum durch den glamourösen Finalabend. Auch Thomas Hayo ist beim großen Showdown mit dabei.

Für musikalische Highlights sorgen gleich zwei internationale Top-Acts: Nicole Scherzinger und Demi Lovato stehen im Finale auf der Bühne und machen den Abend zu einer spektakulären Show voller Glamour, Entertainment und großer Emotionen.

Joyn sorgt für Barrierefreiheit

Wie schon während der gesamten Staffel bietet Joyn auch das Finale von "Germany's Next Topmodel" 2026 barrierefrei an. Parallel zur TV-Ausstrahlung gibt es wieder zwei parallele Streams: Einen mit Gebärdensprache und einen mit Audiodeskription. So können wirklich alle beim spannenden Abschluss der Staffel mit dabei sein. Untertitel sind wie gewohnt im Teletext auf Seite 149 zu finden.

Aktuelle Infos und Fotos finden Sie auf unserer Presselounge http://presse.prosieben.de/ und auf GNTM.de

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