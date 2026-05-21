HINTE Expo & Conference

INNOVATION AUSBAU wird Kompetenzpartner der MODULAR BUILD

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Berlin/Karlsruhe (ots)

Das Unternehmensnetzwerk Innovation Ausbau und die HINTE Expo & Conference GmbH vertiefen ihre Zusammenarbeit: Innovation Ausbau begleitet die MODULAR BUILD als Kompetenzpartner - und bringt dabei sein Netzwerk aus Treibern innovativer modularer und serieller Bauweisen gezielt ein.

Modulares und serielles Bauen gelten als entscheidende Hebel, um Bauprozesse zu transformieren, Bauzeiten zu verkürzen, Kosten zu stabilisieren und Qualität planbarer zu machen. In der Praxis zeigt sich jedoch: Damit das gelingt, braucht es nicht nur Technik, Standards, Planungssicherheit und eine verlässliche regulatorische Umgebung, sondern auch funktionierende Wertschöpfungsnetzwerke und Sichtbarkeit für innovatives Bauen.

Genau hier setzt die MODULAR BUILD an - als Plattform für Austausch, Marktreife und Umsetzung. Die Veranstaltung wird von der HINTE Expo & Conference GmbH organisiert und steht unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB).

BAUWENDE BRAUCHT NEUE FORMEN DER ZUSAMMENARBEIT

Als Kompetenzpartner übernimmt Innovation Ausbau drei zentrale Aufgaben: Es baut Brücken zu relevanten Akteuren und Partnern aus Industrie, Politik und Forschung, berät inhaltlich bei der Weiterentwicklung des Themenprofils und stärkt die Sichtbarkeit der MODULAR BUILD innerhalb seines Netzwerks. HINTE ist dem Netzwerk von Innovation Ausbau als Fördermitglied beigetreten.

"Die MODULAR BUILD ist unsere Antwort auf eine Branche im Wandel. Mit Innovation Ausbau haben wir einen Kompetenzpartner gewonnen, der nicht nur ein starkes Netzwerk mitbringt, sondern auch tiefes inhaltliches Verständnis für die Transformation des Bauens. Das gibt der Veranstaltung von Beginn an die richtigen Verbindungen und die inhaltliche Substanz, die eine neue Plattform braucht." Olaf Freier, CEO HINTE Expo & Conference GmbH

"Modulares und serielles Bauen braucht Sichtbarkeit - und genau das leistet die MODULAR BUILD. Wir bringen unser Netzwerk und unsere Expertise ein, um diese Plattform mit den richtigen Akteuren aus Industrie, Politik und Forschung zu verbinden. Gemeinsam schaffen wir einen Ort, an dem aus Innovation Umsetzung wird." Helmut Bramann, Geschäftsführer Innovation Ausbau

ÜBER DIE MODULAR BUILD

Die MODULAR BUILD ist die neue Fachmesse für modulares, serielles und industrialisiertes Bauen. Sie wird von der HINTE Expo & Conference GmbH organisiert und findet vom 2.- 4. November 2027 in Berlin statt. Die Veranstaltung steht unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB).

ÜBER INNOVATION AUSBAU

Innovation Ausbau ist ein Unternehmensnetzwerk, das Entscheidungsträger entlang relevanter Wertschöpfungsketten von Ausbau bis Gebäudetechnik sowie Treiber innovativer modularer und serieller Bauweisen zusammenführt. Als Kompetenzpartner der MODULAR BUILD verbindet es die Veranstaltung mit relevanten Akteuren aus Industrie, Politik und Forschung.

ÜBER HINTE EXPO & CONFERENCE GMBH

HINTE Expo & Conference GmbH ist ein führender Veranstalter von Fachmessen und Konferenzen mit Sitz in Karlsruhe. Das Unternehmen entwickelt und realisiert Branchenplattformen, die Märkte sichtbar machen und Innovationen fördern.

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