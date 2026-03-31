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Estefania Wollny veröffentlicht neues Album "Alles auf Anfang"

München (ots)

Estefania schlägt ein neues Kapitel auf - persönlicher, reflektierter und musikalisch vielseitiger denn je.

Das Album "Alles auf Anfang" ist seit Freitag, 27. März 2026, erhältlich.

Ihr zweites Studioalbum umfasst 13 Songs - darunter vier bekannte und neun neue Titel - und zeigt ihre musikalische Weiterentwicklung sowie gewachsene inhaltliche Tiefe. Produzent Daniel Americo Barbosa setzt ihre Stimme dabei modern und emotional in Szene.

Mit "Alles auf Anfang" gibt Estefania Wollny einen sehr persönlichen Einblick in ihre Gefühlswelt. Das Album bewegt sich zwischen familiärer Nähe, innerem Aufbruch und dem Wunsch nach Freiheit - getragen von ehrlichen Texten und einer klaren emotionalen Haltung.

Eine besondere Rolle spielt dabei der Song "Wie Liebe funktioniert". Als sehr persönliche Herzensangelegenheit widmet ihn Estefania ihren Nichten und Neffen, die ihr Leben bereichern und ihren Blick auf die Liebe nachhaltig geprägt haben.

Gleichzeitig scheut sie sich nicht, schwierige Themen anzusprechen: In "Schlussstrich" verarbeitet sie Trennungsschmerz und Abschied - und das mit spürbarer Stärke. Diese Offenheit zieht sich wie ein roter Faden durch das Album und macht es besonders nahbar.

Ein weiteres Highlight ist "Mama (Version 2026)". Mit neuer Intensität interpretiert Estefania den Song und verleiht ihm durch ihre gewachsene stimmliche Ausdruckskraft eine noch tiefere emotionale Wirkung.

Songs wie "Ich Bin Dann Mal Weg" unterstreichen den Gedanken des Aufbruchs: Musik wird hier zum Ventil, zur Kraftquelle und zum Begleiter auf dem eigenen Weg. Am Ende des Albums steht schließlich eine leise, aber bedeutungsvolle Frage: "Fühlt sich so vielleicht Liebe an?" - ein Ausblick, der Hoffnung und Offenheit für neue Gefühle transportiert.

"Alles auf Anfang" steht damit nicht nur für einen Neuanfang, sondern auch für das bewusste Ankommen bei sich selbst. Das Album zeigt Estefanias persönliches wie musikalisches Erwachsenwerden und beleuchtet Liebe in all ihren Facetten.

Das Album "Alles auf Anfang" von Estefania ist seit dem 27. März 2026 erhältlich. Es wird von RTLZWEI veröffentlicht und von Universal Music vertrieben.

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