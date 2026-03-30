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"Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie": Yacht-Finale und Familienbusiness!

München (ots)

Davina und Shania bekommen in Luxemburg Einblicke in die Unternehmen der Familie

Die Schiffstaufe der "Indigo Star" droht nach Party-Nacht aus dem Ruder zu laufen

Neue Folgen "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" am 30. März um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+

Endspurt für die "Indigo Star": Kurz vor Ablauf von Roberts Deadline steht der letzte Check der umgebauten Luxus-Yacht an - mit überraschend deutlichem Urteil von Davina und Shania. Anschließend geht es im Privatjet nach Luxemburg. Dort sammeln die Töchter erste Erfahrungen im Familienbusiness und bekommen Einblicke in die Firmenstruktur der Unternehmen der Familie. Außerdem steht für sie in Dubai schon das nächste Großprojekt an - die Organisation der Schiffstaufe der "Indigo Star". Zwei neue Folgen "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" am 30. März um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

Der Umbau der Familienyacht "Indigo Star" geht in die entscheidende Phase. Kurz vor Ablauf von Roberts Deadline reisen Davina und Shania nach Dubai, um das Ergebnis unter die Lupe zu nehmen - mit schonungsloser Ehrlichkeit. Ihr Urteil fällt deutlich aus und bringt die ohnehin angespannte Stimmung weiter zum Kippen.

Doch lange bleibt keine Zeit zum Durchatmen: In Luxemburg sollen die Töchter erstmals aktiv im Familienbusiness mithelfen. Dort sind nämlich einige der Firmen der Geissens beheimatet. Zwischen Terminen und Einblicken in die Firmenstruktur wird schnell klar, wie viel Arbeit hinter dem Luxusleben steckt. Selbst der Flug dorthin wird zur Herausforderung - starke Turbulenzen im Privatjet bringen Shania an ihre Grenzen.

Zurück in Dubai steht ein großes Event an: die Schiffstaufe der "Indigo Star". Davina und Shania übernehmen die Organisation - doch der Start verläuft alles andere als geplant. Ein ausgelassener Abend mit Freunden endet im Chaos, am nächsten Morgen herrscht Katerstimmung auf der Yacht. Während ein Teil der Familie kaum ansprechbar ist, muss Shania gemeinsam mit Robert die Situation retten. Ob die Taufe der "Indigo Star" am Ende doch noch gelingt?

Zwei neue Folgen "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" am 30. März um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Das Format wird produziert von Geiss TV.

Bildmaterial und weitere Infos finden Sie in unserem Media Hub: Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie - RTLZWEI Unternehmen

Über "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie":

Schrill, glamourös und seit nun schon seit 2011 bei RTLZWEI: Die Kult-Millionäre Carmen und Robert Geiss gewähren Einblicke in ihr Leben zwischen luxuriösem Alltag und exklusiven Events. Die superreiche Glamour-Familie hat alles, wovon andere nur träumen: ein Penthouse in Monaco, eine Traumvilla in St. Tropez, einen Fuhrpark der Extraklasse. Die Geissens sind an jedem Hotspot der Welt zuhause. Und sie scheuen sich nicht, den Zuschauern einen Einblick in ihr Jetset-Leben zu gewähren.

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