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Neue Folge "Reeperbahn privat!": Große Überraschungen und herausfordernde Lebensabschnitte

München (ots)

Elbschlosskeller-Betreiber Daniel renoviert heimlich das Haus seiner Ex-Frau.

Dragqueen Vanity Trash präsentiert erstmals ihren neuen Look.

"Reeperbahn privat! Das wahre Leben auf dem Kiez" am 26. März 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+

Während Daniels Ex-Frau und Geschäftspartnerin Susanna mit dem gemeinsamen Sohn Lennox verreist, nutzt der Wirt die Gelegenheit, um ihr Haus zu renovieren - ein Wettlauf gegen die Zeit. Auch Dragqueen Vanity Trash steht vor einer Veränderung: Beim gemeinsamen Dinner mit Freunden präsentiert sie ihren neuen Look. "Reeperbahn privat! Das wahre Leben auf dem Kiez" am 26. März 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

Elbschlosskeller-Wirt Daniel steht ein großes Projekt bevor: Während seine Ex-Lebensgefährtin Susanna einen Wochenendausflug mit dem gemeinsamen Sohn Lennox unternimmt, nutzt er die Gelegenheit, um ihr Haus zu renovieren und den beiden damit eine Freude zu machen. Neben Kneipen-Stress arbeitet Daniel unter Hochdruck, um alles fertigzustellen, bevor Mutter und Sohn zurückkehren. Werden die beiden sich über das Ergebnis freuen?

Dragqueen Vanity Trash steht ebenfalls vor einer Umgestaltung: Die 47-Jährige ist seit einiger Zeit mit ihrer Bühnenpräsenz unzufrieden und möchte ihr Image anders ausrichten - weniger Trash, mehr Seriosität. Während sie an einem neuen Ich arbeitet, hat auch Koberer Fabian besondere Pläne: An seinem freien Sonntag organisiert er für Freunde und Kollegen ein "Friendsgiving". Statt Arbeit auf dem Kiez wird nun der Kochlöffel geschwungen: Fabian will das Festmahl für seine Gäste selbst zubereiten. Vanity Trash lässt sich die Gelegenheit nicht entgehen und präsentiert ihre Typveränderung erstmals im Freundeskreis. Wird ihr Umstyling gut ankommen?

Für die Prostituierte Laura beginnt nach ihrem Ausstieg aus dem "Pink Palace" ein neuer Abschnitt: Statt im Bordell arbeitet sie nun in Apartments und Hotels. Doch der Neustart ist nicht leicht - in einem Gespräch mit einer Freundin spricht Laura offen über ihre psychischen Belastungen und den Kampf mit ihrer Essstörung.

Unterdessen planen Kiez-Urgestein Schnecke und die ehemalige Personalmanagerin Jana ein neues Event auf der Reeperbahn. Mit einem Strip Contest für jedermann wollen sie unerfahrenen Besuchern die Möglichkeit bieten, hemmungslos die Hüllen fallen zu lassen - und damit frischen Wind in das Kiez-Nachtleben bringen. Doch wie wird die neue Partyidee auf St. Pauli ankommen?

"Reeperbahn privat! Das wahre Leben auf dem Kiez" - am 26. März 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI sowie sieben Tage vorab auf RTL+. Das Format wird produziert von Story House Productions GmbH.

Bildmaterial und weitere Infos finden Sie in unserem Media Hub: Reeperbahn privat! - RTLZWEI Unternehmen

Über "Reeperbahn privat! Das wahre Leben auf dem Kiez":

Seit fast zehn Jahren blickt "Reeperbahn privat! - Das wahre Leben auf dem Kiez" dorthin, wo sonst nur Schlagzeilen entstehen: hinter die Fassaden der Amüsiermeile, jenseits von Klischees, Sensation und Voyeurismus. Die Doku erzählt vom Leben auf St. Pauli - ehrlich, nahbar und auf Augenhöhe. Im Mittelpunkt stehen Menschen, die den Kiez prägen und von ihm geprägt werden, mit all ihren Widersprüchen, Hoffnungen, Schicksalsschlägen und Träumen.

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