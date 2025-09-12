MDR mit Themenwochen zum Handwerk in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Um Innovationen im Handwerk sowie aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen für die Branche geht es vom 13. bis 28. September in vielen Beiträgen und Sendungen des MDR. Das Medienhaus berichtetet auch dieses Jahr multimedial und facettenreich auf mdr.de, in der ARD Mediathek, im Fernsehen und im Radio. Auch das Meinungsbarometer MDRfragt beschäftigt sich in seiner jüngsten Umfrage mit dem Thema Handwerk.

„Unser Dorf hat Wochenende“ zeigt am 13. September (19.50 Uhr, im MDR-Fernsehen) wie der Generationenwechsel bei einer Landbäckerei in Bößleben in Thüringen gelungen ist. „Dienstags direkt“ von MDR Sachsen – Das Sachsenradio beschäftigt sich am 16. September (18-20 Uhr) mit der aktuellen Situation der Handwerkerbetriebe und Handwerkskammern. Eine Frage in der zweistündigen Sendung ist, inwiefern die Digitalisierung bereits im sächsischen Handwerk umgesetzt wird. Das MDR-Magazin „Umschau“ widmet sich ebenfalls am 16. September (20.15 Uhr, im MDR-Fernsehen) betagten Handwerksmeisterinnen und -meistern und ihrer Leidenschaft, im hohen Alter weiterzuarbeiten. Die MDR-Talkshow „Riverboat“ begrüßt am 19. September (22 Uhr) mit Patrizia Thomas aus Brandis eine Fleischermeisterin aus Sachsen.

Social Media und KI im Handwerk

Zudem berichtet der MDR wie Social Media gezielt zur Nachwuchsgewinnung im Handwerk genutzt werden kann – am Beispiel einer Metallbaufirma in Arendsee. Das „MDR Thüringen Journal“ stellt am 17. September (19 Uhr) einen erfolgreichen Handwerks-Influencer vor. Erik Löffel aus Zella-Mehlis nennt sich „Alu Löffel“ auf Social Media – und er schafft das eigentlich Unmögliche: Er schweißt und repariert Alu-Gussteile, meist Motoren oder Getriebe. „Wenn jemand gesagt hat, geht nicht, hat mich das immer sehr getriggert.“

Des Weiteren befragte „MDRfragt – das Meinungsbarometer für Mitteldeutschland“ seine Mitglieder zum Thema Handwerk. Die Ergebnisse werden am 15. September auf mdr.de vorgestellt.

Schwarzarbeit im Handwerk

Schwarzarbeit bleibt für das deutsche Handwerk und die gesamte Wirtschaft ein ernstes Thema. Schätzungen zufolge arbeiten mehr als 3,3 Millionen Menschen in Deutschland schwarz. Ehrliche Handwerker ärgern sich über die unsaubere Konkurrenz. Das „MDR Thüringen Journal“ greift das Thema am 19. September (19 Uhr) auf und spricht mit Handwerkern und erörtert die Folgen.

