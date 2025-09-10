MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Neue Inspirationen und Begegnungen und ein neuer Chorchef: MDR Klassik startet mit Haydns „Schöpfung“ in die Spielzeit 2025/26

Leipzig (ots)

„Mit Staunen sieht das Wunderwerk“: Mit einem der berühmtesten Oratorien der Musikgeschichte beginnt MDR Klassik die neue Spielzeit seiner Ensembles. Zum Auftakt am Sonntag, 14. September, 11.00 Uhr im Gewandhaus Leipzig stellt sich damit gleichzeitig der neue Chefdirigent des MDR-Rundfunkchores Josep Vila i Casañas seinem Publikum vor. Im Fokus der neuen Konzertsaison 2025/26 stehen vielfältige Projekte im Bereich der großen Chorsinfonik, Filmmusik, A-cappella-Musik und Programmen für die ganze Familie. Damit stellen sich die drei Ensembles von MDR Klassik (MDR-Sinfonieorchester, MDR-Rundfunkchor und MDR-Kinderchor) weiter konsequent als Medienensembles für ihr Publikum in ganz Mitteldeutschland auf. Neben zahlreichen Konzerten mit dem MDR-Chefdirigenten Dennis Russell Davies (u.a. zum 150. Geburtstag von Maurice Ravel) feiern spannende Gastdirigentinnen und -dirigenten ihr Debüt beim MDR-Sinfonieorchester. Darunter Alena Hron, Roderick Cox und Giuseppe Mengoli.

Von Haydn bis Orff: Große Chorsinfonik mit den MDR-Ensembles

Bei seinem Amtsantrittskonzert kann das Publikum den Katalanen Josep Vila i Casañas zum ersten Mal am Pult von MDR-Sinfonieorchester und MDR-Rundfunkchor gemeinsam erleben – und das mit Haydns großangelegtem Werk „Die Schöpfung“. Der katalanische Dirigent und Komponist ist einer der renommiertesten Chorleiter Spaniens und wird dem MDR-Rundfunkchor in den nächsten Jahren als Chefdirigent vorstehen. Mit seiner Komposition der Schöpfung setzte Joseph Haydn im Jahr 1798 neue Maßstäbe. In seiner Auseinandersetzung mit der biblischen Schöpfungsgeschichte legte Haydn vor allem Wert auf eine plastische Darstellung von Licht und Chaos sowie auf effektvolle Kontraste, die bei der Uraufführung Begeisterungsstürme auslösten. Mit der „Schöpfung“ startet MDR KLASSIK in die neue Konzertsaison 2025/26, die mit Kammerkonzerten, Sinfoniekonzerten, A-cappella-Konzerten und großer Chorsinfonik lockt. Zugleich ist das Matineekonzert am Sonntag, 14. September, um 11.00 Uhr der Auftakt zur Reihe MDR-Konzerte am Morgen, die mit sechs Terminen jeweils sonntags 11 Uhr im Gewandhaus stattfinden. MDR KULTUR und MDR KLASSIK senden das Konzert am Sonntag, 21. September um 19.30 Uhr in ihren Programmen. Danach ist es auf www.mdr-klassik.de nachzuhören.

Weitere große Chorsinfonik von MDR-Sinfonieorchester und MDR-Rundfunkchor gibt es mit Schumanns „Missa Sacra“ (Totensonntag, 23. November) und Händels „Der Messias“ in der Mozart-Fassung (26. April 2026). Am 28. Juni 2026 beschließen alle drei MDR-Ensembles die Saison mit Carl Orffs „Carmina Burana“.

Faust und Herr der Ringe: Konzerte für Filmmusik-Liebhaber

Fans der Stummfilm-Ära der 1920er Jahre können sich auf eine neue Filmmusik zu Murnaus Stummfilm „Faust - Eine deutsche Volkssage“ (5. Juni 2026 in der Oper Leipzig) freuen. Alle drei MDR-Ensembles sind zudem am 29. Mai 2026 in der Arena Leipzig mit der Filmmusik zu Herr der Ringe zu erleben.

Sommernachtstraum und Silvesterkonzert: Konzertreihen in Leipzig und Suhl

Für die MDR-Konzerte in Suhl kommen die MDR-Ensembles wie gewohnt mit vier Konzerten nach Thüringen, darunter der Sommernachtstraum (23. August) und das MDR-Silvesterkonzert (31. Dezember) mit Schauspieler und Sänger Max Müller. Auch in Leipzig ist das Programm mit Walzern und Chansons zu genießen (11. Januar 2026).

Haydn mit Chefdirigent Dennis Russell Davies sowie spannende Debüts und Gäste

Einige spannende Gastdirigentinnen und -dirigenten werden erstmals am Pult des MDR-Sinfonieorchesters stehen und wichtige Akzente setzen, darunter Alena Hron, Roderick Cox und Guiseppe Mengoli. Als Solisten sind u. a. Violinistin Alina Ibragimova und die Pianisten Joseph Moog und Emanuele Arciuli zu erleben. Auch der Chefdirigent des MDR-Sinfonieorchesters Dennis Russell Davies laden zum Entdecken der Spannungsfelder und musikalischen Bezügen über Jahrhunderte hinweg ein: Welche Bezüge gibt es zwischen Bernstein und Tschaikowski, Isang Yun und Beethoven oder Vasks und Maurice Ravel. Letzterer wird mit gleich drei Werken anlässlich seines 150. Geburtstags geehrt. Einen weiteren Schwerpunkt setzt Dennis Russell Davies mit Haydns Londoner Sinfonien.

Lera Auerbach und Arvo Pärt: MDR-Kammerkonzerte und MDR-Nachtgesang

In kleineren Formationen präsentieren sich die MDR-Ensembles im MDR-Studio am Leipziger Augustusplatz in der facettenreichen Konzertreihe MDR-Kammerkonzerte. Komponistin Lera Auerbach dirigiert beim MDR-Studiokonzert zudem die Deutsche Erstaufführung ihres Werks „Flights of the Angakoks“ (7. November). Der MDR-Rundfunkchor ist in seiner beliebten A-cappella-Reihe MDR-Nachtgesang zu hören – mit Gastdirigent Yuval Weinberg sowie mit Howard Arman, der einen Schwerpunkt anlässlich Arvo Pärts 90. Geburtstag setzt.

„Nussknacker“ on Tour: Vielfältige Konzerte in ganz Mitteldeutschland

Mit Tschaikowskis „Nussknacker bringt das MDR-Sinfonieorchester einen weihnachtlichen Klassiker als Familienkonzert nach Leipzig (11. Dezember), Ilmenau (12. Dezember) und Wernigerode (13. Dezember). Der MDR-Kinderchor und sein Künstlerischer Leiter Alexander Schmitt präsentieren wieder die beliebtesten Weihnachtslieder in Zeulenroda (30. November), Leipzig (14. Dezember), Bad Elster (21. Dezember) und Erfurt (23. Dezember). Und beim alljährlichen Weihnachtskonzert am 25. Dezember im Gewandhaus Leipzig stellt Josep Vila i Casañas die musikalischen Traditionen seiner spanischen Heimat vor.

Kinderchor zeigt vielseitiges Können

Der MDR-Kinderchor zeigt auch mit weiteren innovativen Projekten sein vielseitiges Können in Leipzig, darunter die Konzerte „Himmelwärts“ (19. September) und das Programm „Silhouetten“ (8./9. Mai 2026), in dem Chorklang, Bewegung und Lichtprojektionen verschmelzen.

Das gesamte Programm sowie weiterführende Informationen, etwa zur MDR-Musikvermittlung oder der Nachwuchsförderung, gibt es online auf mdr-klassik.de.

Tickets gibt es unter mdr-tickets.de.

