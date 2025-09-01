KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

Premiere für "SWANG" ab 5. September 2025 bei KiKA

Moderne Musical-Serie über Identität und Freundschaft

Eine Schauspiel-Gruppe, jede Menge Musik und große Gefühle warten in der Serie "SWANG" (KiKA) auf Lumi und ihre beste Freundin Lelle. Die zwei Staffeln der Live-Action-Serie werden ab dem 5. September 2025, montags bis freitags um 13:40 Uhr bei KiKA gezeigt. Die ersten zehn Folgen sind bereits ab dem Tag der Premiere auf kika.de und in der KiKA-App abrufbar, weitere zehn Folgen erscheinen ab 12. September 2025. Untertitel stehen zur Verfügung.

"SWANG" erzählt eine Geschichte für Preteens, die Kreativität und den Ausdruck der eigenen Identität in den Mittelpunkt stellt. Lumi und Lelle entdecken ihre eigene Gefühlswelt, die von Gesangs- und Tanzeinlagen untermalt wird. In ihrer Theatergruppe finden die beiden Protagonistinnen einen Safe-Space, in dem sie ihr eigenes Selbstbild erforschen können und in dem Lumi die Möglichkeit geboten wird, sich mit ihrer möglichen Queerness auseinanderzusetzen. Sensibel und altersgerecht wird dabei das Hadern mit der eigenen Identität erzählt.

Zum Inhalt der 1. und 2. Staffel: Mit dem Start der Sommerferien bewerben sich Lumi und Lelle für das Musical SWANG. Nach einer herausfordernden Aufnahmeprüfung beginnt für die beiden ein unglaublicher Sommer voller Theater, Musik und neuen Freund*innen. Zusammen stellen sie sich Herausforderungen wie dem Zweifel an den eigenen Fähigkeiten, dem Suchen nach Zugehörigkeit oder der Angst vor der ersten Kussszene. Doch durch Eifersucht und Geheimnisse wird ihre Freundschaft auf die Probe gestellt.

Die zweite Staffel setzt die Geschichte der beiden Freundinnen in den darauffolgenden Sommerferien fort. Sie besuchen auf dem Land ein Musik-Camp, bei dem sie viele alte Bekannte wieder treffen. Nach einem sorglosen Start verstärken sich Lelles Probleme mit sich selbst und anderen Jugendlichen aus der Gruppe. Doch gemeinsam mit ihren Freund*innen und ihrer Leidenschaft fürs Tanzen kann sie über sich hinauswachsen.

Die Live-Action-Serie ist eine Produktion aus Finnland von Kaiho Republic. Bei KiKA sind Juliette Alfonsi und Corinna Schier zuständig.

Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.

