Neue Fachmesse für Zukunftssparte der Bauwirtschaft

Impuls für die Bauwende in Deutschland - Bundesbauministerium übernimmt Schirmherrschaft für neue Leitmesse MODULAR BUILD

Berlin/Karlsruhe

Die Transformation der Bauwirtschaft ist eine der zentralen politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen der kommenden Jahre. Mit der neuen Fachmesse MODULAR BUILD entsteht erstmals eine Plattform, die sich gezielt dem modularen, seriellen und industrialisierten Bauen widmet. Die Veranstaltung wird von der HINTE Expo & Conference GmbH organisiert und steht unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB).

Bauwende braucht neue Formen der Zusammenarbeit

Modulares und serielles Bauen gilt als entscheidender Hebel, um Bauprozesse zu transformieren, Bauzeiten zu verkürzen, Kosten zu stabilisieren und Qualität planbarer zu machen. In der Praxis zeigt sich jedoch: Damit das gelingt, braucht es nicht nur Technik, sondern funktionierende Wertschöpfungsnetzwerke, Standards, Planungssicherheit und eine verlässliche regulatorische Umgebung. Genau hier setzt die MODULAR BUILD an - als Plattform für Austausch, Marktreife und Umsetzung.

Einen ersten Auftakt bildet ein Kick-Off-Event im November 2026, bei dem zentrale Akteurinnen und Akteure aus Bauwirtschaft, Industrie, Politik und Forschung erstmals zusammenkommen, um Inhalte, Netzwerke und Impulse für die neue Branchenplattform zu setzen.

Die erste Ausgabe der MODULAR BUILD findet vom 02. bis 04. November 2027 in Berlin statt. Die Messe zeigt, wie industrielle Vorfertigung, digitale Planung, serielle Sanierung, nachhaltige Materialien und Kreislaufprozesse zusammenspielen können, um Bauprojekte schneller, effizienter und klimafreundlicher umzusetzen.

Impuls für Innovation im Bausektor

Modulares und serielles Bauen hat sich in vielen Teilmärkten vom Piloten zum relevanten Skalierungsansatz entwickelt. Gleichzeitig fehlt es in Deutschland bislang an einem zentralen, fachlich fokussierten Treffpunkt, der Angebot und Nachfrage entlang der gesamten Wertschöpfungskette strukturiert zusammenbringt - von Planung und Vorfertigung über Bauausführung und Logistik bis hin zu Betrieb, Finanzierung und Regulierung. Genau diese Lücke schließt die MODULAR BUILD: als Plattform für Know-how-Transfer, Best-Practice-Projekte und die schnelle Auffindbarkeit kompetenter Anbieter in einem Markt, der sich dynamisch entwickelt und zugleich hohe Anforderungen an Qualität, Prozesse und Nachweise stellt.

Die MODULAR BUILD bringt Entscheider aus Bauwirtschaft, Industrie, Politik, Wissenschaft und öffentlicher Verwaltung zusammen - mit dem Ziel, umsetzbare Lösungen sichtbar zu machen, den Markt schneller zu skalieren und Hürden in Regulierung und Verfahren gemeinsam zu adressieren.

Berlin als Standort schafft dabei eine direkte Verbindung zwischen Branchenakteuren und politischen Entscheidungsträgern auf Bundes- und Landesebene. Neben dem Messeangebot widmen sich Fachforen und Diskussionsformate insbesondere Fragen der Regulatorik, Förderpolitik sowie der Beschleunigung von Bauverfahren.

Wirtschaft unterstützt den Wandel

Aus der Bau- und Immobilienwirtschaft kommt breite Unterstützung für das neue Messeformat.

"Kommunen stehen unter immensem Druck, Wohnraum und Infrastruktur schnell bereitzustellen. Modulares Bauen bietet hier konkrete Lösungsansätze. Die MODULAR BUILD unterstützt den notwendigen Dialog zwischen Politik, Verwaltung und Bauwirtschaft."- Jörg Bauer, Vorstandsvorsitzender, Bundesverband Bausysteme

"Produktivitätsgewinn und Bezahlbarkeit zählen zu den bedeutendsten und wichtigsten Herausforderungen der Bauwirtschaft, um dringend erforderlichen Wohnraum und kommunale Infrastruktur zu schaffen. Die Fraunhofer Allianz Bau erforscht seit vielen Jahren innovative Lösungen zum systemischen und modularen Bauen und Sanieren und unterstützt daher als Forschungspartner sehr gerne die Initiative zur Ausgestaltung und Umsetzung der "modular-build."- Thomas Kirmayr, Geschäftsführer, Fraunhofer Allianz Bau

"KLEUSBERG begrüßt die Initiative, serielles und modulares Bauen als zentralen Hebel für dringend benötigte Infrastrukturschaffung zu etablieren. Mit MODULAR BUILD kann ein wichtiger Schlüssel für schnellere Umsetzung, höhere Kostensicherheit und nachhaltigere Standards entstehen."- Jan Ackerstaff, Leitung Marketing, KLEUSBERG GmbH & Co. KG

Ganzheitlicher Blick auf die Zukunft des Bauens

Die MODULAR BUILD vereint erstmals alle relevanten Akteure der Bauinnovation: Modulbauunternehmen, Bauindustrie, Technologieanbieter, Architekturbüros, Projektentwickler, Start-ups und Forschungseinrichtungen. Diese integrative Zusammensetzung macht die Veranstaltung zu einem zentralen Treffpunkt für die Zukunft des Bauens.

Organisiert wird die Messe von der HINTE Expo & Conference GmbH, einem der erfahrensten deutschen Messeveranstalter im Innovations- und Zukunftssegment, der in diesem Jahr auf 80 Jahre Messekompetenz zurückblickt.

Einladung zur Mitgestaltung der Bauwende

Unternehmen, Kommunen, Forschungseinrichtungen und politische Entscheidungsträger sind eingeladen, die Zukunft des Bauens aktiv mitzugestalten - als Aussteller, Partner oder Besucher der MODULAR BUILD.

