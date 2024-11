HINTE Expo & Conference

ARBEITSSCHUTZ AKTUELL 2024 in Stuttgart: Netzwerken für sichere und gesunde Arbeitsplätze von heute und morgen

Stuttgart begrüßt die Fachmesse ARBEITSSCHUTZ AKTUELL - Eröffnung durch Keynote von Fußballprofi Nils Petersen

Vom 5. bis 7. November 2024 wird Stuttgart zum zentralen Treffpunkt für Arbeits- und Gesundheitsschutz im deutschsprachigen Raum. Unter dem diesjährigen Motto "Netzwerken im Arbeitsschutz: Sicher arbeiten jetzt und in der Zukunft" erwarten Besucherinnen und Besucher wegweisende Trends, innovative Technologien und praxisnahe Konzepte, die in Vorträgen, Foren und an Messeständen vorgestellt werden.

Ministerialdirektor Michael Kleiner vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg wird die Messe offiziell eröffnen. Fußballprofi Nils Petersen wird mit seiner Keynote "Körper = Kapital" einen inspirierenden Blick auf ganzheitliches Wohlbefinden im Profisport geben und aufzeigen, dass neben Training auch mentale Gesundheit und Ernährung entscheidend für Leistungsfähigkeit sind.

Praxisnah und motivierend: Ralf Moeller über Handwerksberufe und Motivation

Ein weiteres Highlight ist das Panel "Motivation im Handwerk", bei dem Schauspieler Ralf Moeller gemeinsam mit Handwerksvertretern darüber spricht, wie junge Talente für das Handwerk begeistert und gefördert werden können. Als Botschafter von Hans Schäfer Workwear wird Moeller junge Menschen motivieren, ihre Leidenschaft und Expertise authentisch zu präsentieren. Im Austausch mit einem jungen SHK-Meisterschüler und dem Standortleiter Karlsruhe von Heinrich Schmidt zeigt er auf, wie Handwerksbetriebe jungen Talenten Perspektiven eröffnen und die Zukunft des Handwerks sichern.

Vielfältiges Programm für Fach- und Führungskräfte

Mit einem Ticket erhalten Besucherinnen Zugang zu allen Programmpunkten der ARBEITSSCHUTZ AKTUELL, darunter die Praxis Konferenz, die Expo Stage und die FASI Stage. Besonders hervorzuheben ist der Thementag zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM), bei dem die ehemalige Skisprunglegende Sven Hannawald über mentale Gesundheit spricht. Im World Café werden aktuelle Fragestellungen des betrieblichen Gesundheitsmanagements gemeinsam diskutiert.

Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) präsentiert ein breites Programm, das zentrale Herausforderungen und praktische Lösungen im Arbeitsschutz beleuchtet. Ein vollständiges Ausstellerverzeichnis mit über 230 Unternehmen und das Programm bieten einen umfassenden Überblick über aktuelle und zukünftige Themen im Arbeits- und Gesundheitsschutz. Die Veranstalter erwarten rund 10.000 Fachbesucher aus Industrie, Handwerk, Dienstleistung und Verwaltung. Das Einzugsgebiet umfasst Süddeutschland, Österreich und der Schweiz.

ARBEITSSCHUTZ AKTUELL - Fachmesse und Konferenz für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz

Termin: 5. bis 7. November 2024

Ort: Messe Stuttgart, Stuttgart, Baden-Württemberg

Öffnungszeiten: täglich von 9:00 bis 17:00 Uhr

