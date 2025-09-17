Bundesärztekammer

Welttag der Patientensicherheit: Besonderheiten der Kindermedizin in den Blick nehmen!

Berlin (ots)

"Für Ärztinnen und Ärzte hat Patientensicherheit oberste Priorität. Vor allem in der Kindermedizin stellen sich dabei besondere Herausforderungen. Kinder gehören zu den vulnerabelsten Patientengruppen. Ihre Behandlung benötigt in besonderer Weise Zeit, Einfühlungsvermögen und den engen und intensiven Austausch mit den Eltern." Das sagte Bundesärztekammer-Präsident Dr. Klaus Reinhardt bei einem Vodcast der Bundesärztekammer im Vorfeld des heutigen Welttages der Patientensicherheit. Der Welttag rückt in diesem Jahr insbesondere die medizinische Versorgung von Kindern in den Mittelpunkt.

Neben Versorgungsaspekten im engeren Sinne hoben die Expertinnen und Experten in der Diskussion die Bedeutung von Prävention und Gesundheitskompetenz für Kinder aus allen gesellschaftlichen Schichten hervor. Es sei eine gesellschaftliche Gemeinschaftsaufgabe, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Kinder in allen Lebenslagen eine hochwertige und sichere medizinische Versorgung erhalten.

Der Welttag der Patientensicherheit wurde im Jahr 2019 von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ins Leben gerufen und widmet sich jedes Jahr einem Schwerpunktthema. Ziel ist es, weltweit die Aufmerksamkeit für Risiken in der Gesundheitsversorgung zu erhöhen und Verbesserungen anzustoßen.

