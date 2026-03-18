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Einladung zur Pressekonferenz: Neue Leitmesse MODULAR BUILD - Impuls für modulares und serielles Bauen

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Berlin / Karlsruhe (ots)

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Vertreterinnen und Vertreter der Medien,

steigende Baukosten, Fachkräftemangel, ambitionierte Klimaziele und der hohe Bedarf an bezahlbarem Wohnraum verlangen nach neuen, wirksamen Antworten. Modulares und serielles Bauen bietet hier eine große Chance: Es kann Bauprozesse deutlich beschleunigen, effizienter gestalten und besser planbar machen - und damit einen wichtigen Beitrag leisten, um bezahlbaren, nachhaltigen und zukunftsfähigen Wohnraum schneller Realität werden zu lassen.

Mit der MODULAR BUILD entsteht eine neue Fachmesse, die diese Entwicklung erstmals in einem eigenen Format bündelt und zentrale Akteure aus Bauwirtschaft, Industrie, Politik, Wissenschaft und öffentlicher Verwaltung zusammenbringt.

Gemeinsam mit der Schirmherrin Bundesbauministerin Verena Hubertz sowie Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Branche und Forschung stellen wir Ihnen die neue Branchenplattform im Rahmen einer Pressekonferenz in Berlin vor.

Datum: Montag, 23. März 2026

Uhrzeit: 14:00 Uhr

Ort: DAZ - Deutsches Architektur Zentrum, Berlin

Im Mittelpunkt der Pressekonferenz stehen:

die Vorstellung der neuen Fachmesse MODULAR BUILD

die Rolle modularer und serieller Bauweisen für die Transformation des Bauens in Deutschland

Im Anschluss an die Statements besteht Gelegenheit für Fragen und persönliche Gespräche.

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme und bitten um Anmeldung bis zum 20.03.2026 -12:00 Uhr.

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