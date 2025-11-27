Longines

LONGINES PRIMALUNA

Ein neues Kapitel der femininen Uhrmacherkunst

Bild-Infos

Download

Saint-Imier (ots)

Longines präsentiert die vollständig überarbeitete Kollektion PrimaLuna - eine Neuauflage, die ganz im Sinne der Markenphilosophie beweist, dass wahre Eleganz sich stets weiterentwickelt und dabei grundlegend zeitlos bleibt. Inspiriert vom Stil der Ursprungsmodelle wurde jedes Element mit größter Sorgfalt neugestaltet. Vom harmonisch proportierten Gehäuse über die neuartige Datumsanzeige innerhalb der Mondphasenkomplikation bis hin zu anspruchsvollen Besatztechniken. Den Höhepunkt dieser Kunst bildet das Modell mit blauem Perlmuttzifferblatt, dessen 48 sorgfältig ausgewählte Saphire der Schweizer Uhrmacherkunst einen glanzvollen Auftritt verschaffen. Verkörpert wird diese Interpretation moderner Weiblichkeit durch die Longines Botschafterin der Eleganz Jennifer Lawrence. Ihre natürliche Anmut und authentische Eleganz fangen jene besonderen Momente ein, in denen Zeit zu etwas ganz Persönlichem wird.

Seit mehr als einem Jahrhundert verleiht Longines der weiblichen Eleganz Ausdruck und entwirft Zeitmesser, die den Stil und das Flair von Frauen auf der ganzen Welt zelebrieren. Mit dieser langjährigen Expertise - von edelsteinbesetzten Uhren der frühen 1900er bis hin zu raffinierten Komplikationen - hat sich Longines als feste Größe in der Welt weiblicher Uhrmacherkunst etabliert. Die neuen PrimaLuna Modelle richten sich an Frauen, die sowohl elegantes Design als auch präzise Schweizer Handwerkskunst schätzen. Klassische römische Ziffern, schimmernde Zifferblätter und feine Details machen diese Uhren zu etwas Besonderem. Sie sind für all jene gemacht, die wissen: Wahrer Luxus entsteht aus Vertrauen in vollendete Handarbeit.

PrimaLuna 2025: eine völlig neu gestaltete Kollektion

Die optische Verwandlung der PrimaLuna beginnt mit ihrem neu gestalteten 34-mm-Gehäuse. Seine sanft geschwungenen Flächen erzeugen ein Spiel aus Licht und Schatten, das die feminine Anmut der Uhr unterstreicht. Auch die Krone wird zu einem poetischen Statement. Ihre runde Form erinnert an den Vollmond und wird von fein gravierten Mondsicheln umrahmt. So entsteht eine sichtbare Verbindung zur "himmlischen" Komplikation im Inneren der Uhr. Jede Gehäusevariante - ob aus Edelstahl, in eleganten Materialkombinationen oder veredelt mit Diamanten und Saphiren - bewahrt die harmonischen Proportionen der Kollektion. Gleichzeitig verleiht sie jedem Modell einen Hauch von Luxus, der unverkennbar ist.

Präzision in Bewegung

Zum ersten Mal in der Geschichte der PrimaLuna wird die automatische Mondphasenkomplikation durch eine praktische Datumsanzeige ergänzt, die vom exklusiven Longines Automatikwerk L899.5 mit Siliziumspiralfeder angetrieben wird. Diese Spitzentechnologie sorgt für eine außergewöhnliche Leistung. Das Uhrwerk bietet eine Gangreserve bis zu 72 Stunden und garantiert präzise Zeitmessung - selbst wenn die Uhr länger nicht getragen wird. Jede PrimaLuna ist bis 3 bar (30 Meter) wasserdicht und vereint zuverlässige Schweizer Uhrmacherkunst mit filigranen Proportionen und femininer Eleganz. Die Siliziumspiralfeder erhöht die Präzision und besitzt eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit gegen Magnetfelder und Temperaturschwankungen, was eine dauerhafte Ganggenauigkeit ermöglicht.

Technischer Anspruch und die Poesie des Mondes

Die Kollektion PrimaLuna beweist ihre Vielseitigkeit mit drei unterschiedlichen Zifferblattdesigns. Das klassische silberne Zifferblatt mit Sonnenschliff und blau oder schwarz lackierten römischen Ziffern reflektiert bei jeder Bewegung das Licht. Es steht für zeitlose Eleganz. Für alle, die zeitgenössischen Luxus lieben, bietet das weiße Perlmuttzifferblatt mit Diamantindexen stille Brillanz und feine Raffinesse. Ein besonderes Highlight ist das neue Modell mit seinem himmelblauen Perlmuttzifferblatt. Es ist mit 14 Diamantindexen besetzt und wird von einer Lünette mit 48 Saphiren in himmelblauen Nuancen ergänzt. So entsteht ein harmonisches Spiel aus Farbe und Licht. Die charakteristischen Zeiger - besonders schlank und elegant geformt - unterstreichen das edle Design. Rhodiniert, aus gebläutem Stahl, gelb oder Roségold vergoldet prägen sie die unverwechselbare PrimaLuna Optik.

Harmonische Integration

Die Vielseitigkeit der Kollektion erstreckt sich auch auf ihre Trageoptionen: Jede Uhr ist mit einem eleganten Edelstahlarmband oder einem hochwertigen Alligatorlederband erhältlich. Das neuartige Metallband verfügt über kürzere, halbmondförmig gewölbte Elemente, die den Tragekomfort erhöhen und sich für eine einheitliche Silhouette nahtlos in die Gehäusearchitektur einfügen. Die Lederarmbänder sind in edlem Blau, elegantem Rot oder Burgunderrot erhältlich und schmiegen sich sanft an das Handgelenk an. Unabhängig davon, ob man sich für ihre technische Innovationskraft oder die stilvolle Optik entscheidet: Jede Variante beweist, wie durchdachtes Design ein perfektes Gleichgewicht zwischen Tradition und zeitgemäßem Anspruch erschaffen kann.

Original-Content von: Longines, übermittelt durch news aktuell