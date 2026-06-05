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#dontlookaway: "Joko & Klaas LIVE" begleitet sechs Menschen in der Ost-Ukraine und zeigt den ungefilterten Alltag an der Kriegsfront in einem mehrstündigen Film

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Unterföhring (ots)

"Vor einiger Zeit haben wir Kameras in die Ukraine geschickt und die Menschen gefragt: Was würdet ihr uns über euren Alltag erzählen? Was sollten wir sehen? Das ist es, was sie uns zeigen wollen." Mit diesen Worten beginnt am Donnerstagabend um 20:15 Uhr "Joko & Klaas LIVE - #dontlookaway". Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf überlassen ihre erspielte Sendezeit auf ProSieben erneut Menschen und Bildern, die gehört und gesehen werden sollten. Statt, wie gewohnt, 15 Minuten zeigen Joko, Klaas und ProSieben eine mehrstündige, werbefreie Dokumentation aus dem Osten der Ukraine.

Sechs Blickwinkel, eine Botschaft: #dontlookaway. Einen Tag in ihrem Leben an der Kriegsfront im Osten der Ukraine filmen Andriy (Chirurg einer unabhängigen Luftlandebrigade), Bogdan (Freiwilligenverband der ukrainischen Großstadt Kramatorsk), Gennadiy (Leiter der Abteilung für Evakuierungsmaßnahmen "Weißer Engel" und Polizeioberstleutnant der Hauptdirektion der Nationalpolizei im Gebiet Donezk), Olha ("Parks of Kherson" des Stadtrats von Kherson) und Dmytro (Drohnen-Pilot, Aufklärungsbataillons der Luftangriffstruppen der Streitkräfte der Ukraine). Kontaktperson Vadim lebt ebenfalls in der Ukraine. Er führt die Interviews und erzählt uns #dontlookaway.

Andriy, Bogdan, Gennadiy, Olha und Dmytro wurden gefragt, was sie über ihren Alltag erzählen würden und was man aus ihrem Leben und dem Leben ihrer Freunde und Familien sehen sollte. Die Dokumentation ist das, was sie uns allen zeigen wollen. Über der ganzen Doku steht ein eindringlicher Appell: #dontlookaway. Der Film ist in voller Länge kostenlos zum Streamen auf Joyn und YouTube verfügbar.

Im Schnitt verfolgen 9,7 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauerinnen und Zuschauer (Overnight-Quote) die besondere Dokumentation am Donnerstagabend auf ProSieben. 2,88 Millionen Menschen (Netto-Reichweite ab 3 Jahren) schalten über den gesamten Abend hinweg den überraschenden Film linear ein.

Wie kam es zur Ausstrahlung der mehrstündigen Doku?

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf siegen am Mittwochabend bei "Alle von ProSieben gegen Joko & Klaas" gegen 777 ProSieben-Angestellte und gewinnen dadurch Sendezeit am Donnerstag zur Prime Time. Mit "Joko & Klaas LIVE" gehören ihnen üblicherweise 15 Minuten, von denen niemand vorher weiß, was passieren wird. Besondere Botschaften, besondere Maßnahmen, gemeinsame Sache: Joko, Klaas und ProSieben verlängern dieses Mal die Viertelstunde und ändern das gesamte Abendprogramm am Donnerstag für "Joko & Klaas LIVE - #dontlookaway".

#dontlookaway ist eine Produktion der Florida Entertainment GmbH.

"Joko & Klaas LIVE - #dontlookaway" in voller Länge kostenlos streamen auf Joyn

"Joko & Klaas gegen ProSieben" - Staffelfinale am Mittwoch, 10. Juni 2026 um 20:15 Uhr auf ProSieben und streamen auf Joyn

Basis: Marktstandard TV; Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 05.06.2026 (vorläufig gewichtet)

Pressekontakt: Kevin Körber phone: +49 (0) 89 95 07 - 1187 email: kevin.koerber@seven.one Photo Production & Editing Nadine Vaders phone: +49 (0) 89 95 07 - 1161 email: nadine.vaders@seven.one

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