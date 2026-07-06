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Mehr Masken. Mehr Rätsel. "The Masked Singer" startet im Herbst mit neuem Show-Modus auf ProSieben

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Unterföhring (ots)

Mehr Masken. Mehr Rätsel. Mehr Entscheidungen. "The Masked Singer" kehrt im Herbst 2026 auf ProSieben zurück. In der 13. Staffel setzt die Show von der ersten Sekunde an auf ein deutlich höheres Tempo: Insgesamt 16 maskierte Prominente treten an, um ihre Identität geheim zu halten - so viele wie noch nie zuvor. Eine Konstante bleibt den Zuschauern dabei erhalten: Als Show-Master führt wie gewohnt Matthias Opdenhövel durch das größte TV-Rätsel Deutschlands.

Mehr Masken, mehr Rätsel, mehr Demaskierungen.

"The Masked Singer" wird schneller: In den ersten vier Shows treten jeweils vier Masken im direkten Wettkampf gegeneinander an. An jedem Abend müssen dann bereits zwei Prominente ihre Identität preisgeben, während die zwei verbleibenden Masken direkt ihr Ticket fürs Halbfinale lösen. EVP Show, Own IP & ProSieben Hannes Hiller erklärt: "Unsere Zuschauer lieben die Spannung, die Überraschungen, die Rätsel. Mit dieser neuen Dramaturgie wird 'The Masked Singer' noch überraschender und intensiver."

Aufzeichnungs-Start im August.

Die dreizehnte Staffel der Rätsel-Show wird im August in Köln aufgezeichnet und wenige Wochen später auf ProSieben und Joyn ausgestrahlt. Das neue Produktionskonzept begründet Hannes Hiller so: "Wir machen hier genau das, was weltweit längst Standard ist - ob USA oder Großbritannien, andere Länder zeichnen die Show schon immer auf. Produktionell birgt das einen enormen Vorteil: Dieser Schritt ermöglicht die Verpflichtung von prominenten Kandidaten, deren Terminkalender eine sechswöchige Live-Präsenz bislang schlichtweg unmöglich gemacht hat."

Tickets für die Studio-Aufzeichnungen gibt es ab sofort unter: https://myshow.de/formats/the-masked-singer

Mitbestimmen in der Joyn-App: Wie soll die erste Maske heißen?

Bei "The Masked Singer" können Fans bereits vor dem Start der neuen Staffel mitwirken: Über die Joyn-App lassen sich ab sofort Namensvorschläge für die erste Maske einreichen. Wie soll die Maske neben Matthias Opdenhövel heißen?

Endemol Shine Germany produziert die Rätselshow für ProSieben.

"The Masked Singer" - die 13. Staffel, im Herbst 2026 auf ProSieben und kostenlos streamen auf Joyn

Pressekontakt: Lisa Wittke phone: +49 (0) 89 95 07 -1129 email: lisa.wittke@seven.one Photo Production & Editing Nadine Vaders phone: +49 (0) 89 95 07 -1161 email: nadine.vaders@seven.one ProSieben Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group

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