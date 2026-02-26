bofrost*

bofrost*: 60 Jahre persönlich, direkt und voller Genuss

Das Familienunternehmen feiert seinen erfolgreichen Direktvertrieb und Qualitätsanspruch seit 1966: Das muss Liebe sein!

Bild-Infos

Download

Straelen (ots)

bofrost* begeht am 14. März 2026 ein besonderes Jubiläum: Seit 60 Jahren steht der europäische Marktführer im Direktvertrieb von Eis- und Tiefkühlspezialitäten für tiefgekühlte Lebensmittel in bester Qualität. Auch der flexible Service und die einzigartige Nähe zu den Kundinnen und Kunden sind Gründe für den Erfolg des Unternehmens. Was 1966 mit einer klaren Vision von Josef H. Boquoi begann, ist heute eine der bekanntesten Marken im Direktvertrieb von Tiefkühlkost - und zugleich ein Unternehmen, das Tradition, Fortschritt und Wertebewusstsein miteinander verbindet.

Im Mittelpunkt des Erfolgs steht von Beginn an ein Geschäftsmodell, das bis heute trägt: der persönliche Direktvertrieb. bofrost* bringt hochwertige Tiefkühlprodukte direkt bis an die Haustür - persönlich beraten, individuell abgestimmt und zuverlässig. Diese Nähe und Beziehung "von Mensch zu Mensch" ist seit sechs Jahrzehnten Markenzeichen, Differenzierungsfaktor und Vertrauensbeweis zugleich.

Qualität, die Generationen verbindet

Ein zentraler Bestandteil von bofrost* ist sein Qualitätsversprechen. Bereits in den frühen 2000er Jahren führte das Unternehmen die Reinheits- und Geschmacksgarantie ein. Ein wegweisender Schritt, der unsere Kundinnen und Kunden begeistert. Dieser Qualitätsanspruch prägt das Unternehmen bis heute. Durch kontinuierliche Weiterentwicklung der Rezepturen, sorgfältige Rohstoffauswahl und modernste Produktionsstandards stellt bofrost* sicher, dass Genuss und Verlässlichkeit im Mittelpunkt stehen. Das zeigt sich auch in den Lieblingsprodukten unserer treuen Kundinnen und Kunden, wozu die bo*Erbsen, Backofen Pommes frites und Pudding-Schneckchen genauso zählen wie das beliebte Kindereis mit der Kaugumminase Botinchen. Bereits 1979 hatte das Botinchen seinen ersten Auftritt bei bofrost*, in den ersten Jahren noch ohne Hut und Kaugumminase und unter dem Namen bo*Frostinchen.

Getreu dem Jubiläumsmotto "Das muss Liebe sein!" gibt es zum bofrost*Geburtstag für die Kundinnen und Kunden ein Herz-Eis am Stiel.

Familienunternehmen mit Haltung

Als Familienunternehmen denkt bofrost* in Generationen. Werte wie Verlässlichkeit, Verantwortung und Nähe prägen nicht nur den Umgang mit Kundinnen und Kunden, sondern auch mit den Mitarbeitenden. Langjährige Betriebszugehörigkeiten, insbesondere im Vertrieb, sind Ausdruck einer starken Bindung - getragen von persönlichen Beziehungen und gegenseitigem Vertrauen.

Darüber hinaus übernimmt bofrost* seit vielen Jahren Verantwortung über das Kerngeschäft hinaus. Ein zentrales Beispiel ist die langjährige Partnerschaft mit der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V.". Seit einem Jahrzehnt unterstützt bofrost* in dieser Partnerschaft nachhaltig unter anderem Einrichtungen wie die RTL-Kinderhäuser und weitere soziale Projekte, die Kindern in schwierigen Lebenssituationen Schutz, Stabilität und Perspektiven bieten. Das Engagement ist Ausdruck des Selbstverständnisses von bofrost*, das gesellschaftliche Verantwortung als kontinuierlichen Bestandteil seines unternehmerischen Handelns begreift.

Tradition und Innovation im Einklang

"60 Jahre sind für uns ein Ansporn und der Beweis dafür, dass die Pionieridee meines Vaters, tiefgefrorene Produkte in einer geschlossenen Tiefkühlkette persönlich an die Haustür der Menschen zu bringen, über Generationen hinweg erfolgreich ist", sagt Michael Boquoi, Mitglied der Unternehmerfamilie. "Unser Anspruch war und ist es, Menschen mit Qualität, Service und persönlicher Nähe zu begeistern. Gerade in einer zunehmend digitalen Welt bleibt der direkte Kontakt von Mensch zu Mensch ein zentraler Wert, der uns auch zukünftig ausmachen wird."

Bei aller Verwurzelung in der eigenen Geschichte richtet bofrost* den Blick konsequent nach vorn: "Was bofrost* seit 60 Jahren auszeichnet, ist die Fähigkeit, Nähe und Qualität konsequent neu zu denken und damit anschlussfähig zu bleiben", führt Michael Boquoi fort. "Digitale Touchpoints wie die bofrost*Online-Welt und die bofrost*App ergänzen unseren persönlichen Service und schaffen ein modernes Omnichannel-Erlebnis. Technologie und Digitalisierung verstehen wir dabei nicht als Ersatz, sondern als sinnvolle Ergänzung unseres bewährten Servicegedankens."

Gemeinsam feiern - mit Blick nach vorn

Das Jubiläumsjahr 2026 feiert bofrost* gemeinsam mit seinen Kundinnen und Kunden - unter anderem mit ausgewählten Aktionen, Jubiläumsangeboten und besonderen Genussmomenten über das Jahr verteilt. Was sich dabei nicht ändern wird: das Erfolgsrezept aus persönlichem Service, hoher Qualität und einem Geschäftsmodell, das Nähe schafft. Werte, die bofrost* seit 60 Jahren prägen - und die auch in Zukunft gefragt bleiben.

Alle Informationen sowie die besonderen Jubiläumsmomente mit bofrost* werden in den folgenden Wochen und Monaten auf bofrost*Social Media-Kanälen sowie auf der Website www.bofrost.de/60-jahre begleitet.

bofrost* steht seit 60 Jahren für erstklassige Qualität, herausragenden Service und vor allem individuelle Beratung. Das 1966 gegründete Familienunternehmen mit Hauptsitz in Straelen am Niederrhein ist heute mit 258 Niederlassungen in 11 europäischen Ländern der europäische Marktführer im Direktvertrieb von Eis- und Tiefkühlspezialitäten. 3,7 Millionen Kundinnen und Kunden, davon über 2 Millionen in Deutschland, wissen die lückenlos geschlossene Tiefkühlkette und die erstklassige Frische, aber auch die Reinheits- und Geschmacksgarantie zu schätzen. Nachhaltigkeit, der verantwortungsvolle Umgang mit den Ressourcen der Natur und soziales Engagement sind wichtige Bestandteile der Firmenphilosophie.

Seit Unternehmensgründung setzt sich bofrost* für Kinder in Not ein. In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen durch das Engagement seiner Kundinnen und Kunden und Mitarbeitenden verschiedene Projekte für hilfsbedürftige Kinder mit insgesamt über 17 Millionen Euro allein in Deutschland unterstützt. Seit 2016 ist bofrost* Partner der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V."

Mehr Informationen zu bofrost*, den Produkten und Dienstleistungen finden Sie unter www.bofrost.de.

Original-Content von: bofrost*, übermittelt durch news aktuell