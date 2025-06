bofrost*

Jetzt wird es richtig bunt!

bofrost* hat die coolsten Eis-Highlights des Sommers

Straelen

Knallig, kreativ, überraschend lecker - dieses Eis ist mehr als nur eine Erfrischung! Mit leuchtenden Farben, verrückten Geschmackskombinationen und einem echten Spaßfaktor bringt bofrost* das coolste Highlight des Sommers an den Start. Inspiriert von unvergesslichen heißen Sommertagen im Garten, ausgedehnten Sommerferienabenden mit den Freunden und unbeschwertem Spaß mit der ganzen Familie, sorgt jede Sorte für ein echtes Wow-Erlebnis. Ob fruchtig, sahnig oder mit spannenden Twists - hier kommt jeder auf den Geschmack. Eis, das nicht nur genial schmeckt, sondern auch aussieht wie pure Lebensfreude!

Mini-Eis-Früchtchen: Fruchtige Erfrischung in cooler Optik

So schmeckt der Sommer - frisch, fruchtig und einfach unwiderstehlich! Die Mini-Eis-Früchtchen von bofrost* sind kleine Sorbet-Kunstwerke, die nicht nur fantastisch schmecken, sondern auch optisch ein echter Hingucker sind. Perfekt für heiße Tage, bringen sie tropische Vibes direkt ins Eisfach. Ob als saftige Wassermelonen-Variante mit Wassermelonen- und Apfelsorbet, verfeinert mit knackigen dunklen Schokoladenstückchen, oder als exotische Ananas-Edition aus fruchtigem Ananas- und Apfelsorbet - jede Sorte überzeugt mit 50 Prozent Fruchtanteil und kommt ganz ohne künstliche Aromen und Farbstoffe aus. Ein eiskalter Sommergenuss am Stiel, der nach exotischen Stränden, Sonnenstrahlen und unvergesslichen Momenten schmeckt!

Mini Eis-Früchtchen, 12 Stück (480 ml) für 8,99 Euro

Quetschtüte Cola-Orange: Die geniale Geschmackskombination jetzt als Eis

Das ultimative Sommer-Throwback für alle Fans! Den legendären Mix aus Cola und Orange gibt es jetzt als eiskalte Erfrischung in der praktischen Quetschtüte. Mit fruchtigem Orangensorbet und 25 Prozent Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat, kombiniert mit dem unverwechselbaren Cola-Geschmack, bringt dieses Wassereis das Feeling aus Kindheitstagen direkt in die Eistruhe - und auf die Zunge!

Egal ob im Garten, im Park oder auf dem Balkon - einfach aufreißen, quetschen und genießen. Quetschtüte Cola-Orange, 8 Stück (560 ml) für 6,49 Euro

Kids-Box: Eine ganze Box voll Sommer

Warum sich für eine Sorte entscheiden, wenn man alle haben kann? Die Kids-Box bringt das beste Eis für kleine (und große) Entdecker in einem Paket zusammen und sorgt für die Extraportion Spaß im Sommer!

Diese Sorten gib es in der Box jeweils drei Mal: die fruchtigen Mini-Eis-Früchtchen Wassermelone, Fruchtdäumling Apfel, Fridas Milcheis Vanille-Erdbeer, die spritzige Quetschtüte Orange und der absolute bofrost*Kult-Klassiker: das Botinchen mit der legendären-lustigen Kaugummi-Nase!

Die einzelnen Sorten in der Kids-Box entsprechen den Empfehlungen der WHO für die Ernährung von Kindern bezüglich Portionsgröße und Zuckergehalt. Perfekt für bunte Sommertage, spontane Eispausen und süße Genussmomente mit der ganzen Familie. Sommer, Spaß und Eis - alles in einer Box!

Kids-Box, 15 Stück (879 ml) für 10,99 Euro

Frucht-Vanille-Box: Vier fruchtige Variationen in einer Box

Vier Farben, vier Geschmacksrichtungen: Kirsch-Vanille, Orange-Guave-Vanille, Himbeer-Vanille und Waldmeister-Vanille machen jeden Eisgenuss zur kleinen Geschmacksreise - diese Box bringt die perfekte Mischung aus fruchtiger Frische und cremiger Bourbon-Vanille. Diese Stieleis-Varianten sind eine wahre Sommerverführung. Ideal für alle, die sich nicht entscheiden können - oder einfach von allem das Beste möchten!

Frucht-Vanille-Box, 16 Stück (1152 ml) für 10,99 Euro

Sweet life Joghurt Pfirsich-Maracuja: Cremiger Genuss mit weniger Zucker [1]

Sommer, Sonne, Leichtigkeit - und dazu ein Eis, das einfach glücklich macht! Sweet Life Joghurt Pfirsich-Maracuja kombiniert cremiges Joghurteis mit frischer Milch und einem fruchtigen Pfirsich-Maracuja-Sorbet zu einer erfrischend leichten Versuchung. Dank der um 30 Prozent zuckerreduzierten Rezeptur zeigt dieses Eis, dass bewusster Genuss keinen Verzicht, sondern einfach puren Geschmack bedeutet. Perfekt ausbalanciert wie eine Hängematte im Garten zwischen vollmundiger Joghurt-Note und spritziger Fruchtigkeit - der ideale Sommergenuss für alle, die es cremig, fruchtig und zuckerreduziert lieben!

Sweet life Joghurt Pfirsich-Maracuja, 500 ml für 7,99 Euro

[1] Eis mit Zucker und Süßungsmitteln. 30 % weniger Zucker gegenüber vergleichbaren, marktüblichen Produkten. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.

Schoko-Minz Eiscreme: Die fällt auf!

Jetzt trifft sommerliche Frische auf ein wahres Geschmackserlebnis: Die free Schoko-Minz Eiscreme von bofrost* vereint aromatische Pfefferminz-Eiscreme mit knackigen Bitterschokoladenstücken mit einem Kakaoanteil von 70 % - herrlich cremig-frisch und zum Selbstportionieren. Das Besondere: Die Eiscreme begeistert mit einem intensiven Pfefferminzgeschmack und ist gluten-, laktose- und weizenfrei [2]. Der perfekte Begleiter für alle, die eine erfrischende Abwechslung suchen.

free Schoko-Minz Eiscreme, 950 ml für 7,49 Euro

[2] Restlaktosegehalt unter 0,1g pro 100g. Dieses Produkt enthält keine weizenhaltigen Zutaten

