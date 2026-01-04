Frankfurter Rundschau

Wach auf, Europa!

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nahm sich fast den gesamten Samstag Zeit, bis er einen möglichst unverfänglichen Begriff gefunden hatte, mit dem er das Vorgehen der USA in Venezuela bewerten konnte. Die Wahl fiel schließlich auf "komplex". Ähnlich vorsichtig äußerte sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. (...)

Trump sichert ungeniert seine Interessen. Die Frage ist nun, wie Russland und China reagieren. Putin hat zum Jahreswechsel erklärt, dass Russland in der Ukraine einen Sieg anstrebt. China untermauert mit Militärübungen den Anspruch auf Taiwan. Jetzt kommt die Zeit der Wölfe.

Europa muss nun endlich umschalten. Wichtig ist, jetzt möglichst schnell und gründlich so viele Abhängigkeiten wie möglich abzuschütteln. Und endlich energischer für die eigenen Werte einzustehen. Mit Duckmäusertum gewinnt man in der Welt der Schulhofschläger keinen Blumentopf.

