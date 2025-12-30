Frankfurter Rundschau

Widerlicher Rückfall

Frankfurt (ots)

Der neue Skandal um Verdachtsfälle von Rechtsextremismus, Sexismus und Drogenmissbrauch bei Fallschirmjägern in Rheinland-Pfalz wurde zwei Tage vor Silvester bekannt. Da ist die Republik anderweitig beschäftigt. Der Rest ist für Verteidigungsminister Boris Pistorius jedoch desaströs. Immerhin geht es um 200 einzelne Delikte und 55 Beschuldigte. Auch Entlassungen wurden bereits eingeleitet. Fraglich scheint nicht mehr, ob es zu Fehlverhalten kam, sondern dessen Dimension. Oft gibt es Weiterungen in höhere Ebenen hinein. Und die Aufklärung dauert eine halbe Ewigkeit. Noch gravierender ist, dass der Skandal zusammenfällt mit der Einführung des Wehrdienstes. Denn Pistorius und die Führung seines Ministeriums unternehmen derzeit alles, um die Truppe offen und modern erscheinen zu lassen. Nun wirkt es, als sei sie das Gegenteil: abgekapselt, reaktionär und anziehend für die falschen Leute. Aufgeschlossene Menschen wollen sich solchen Zuständen nicht aussetzen. Dabei bräuchte man genau sie.

