Grünwelt Energie

Grünwelt Energie erklärt: So entsteht der Strompreis

Düsseldorf (ots)

Von Angebot und Nachfrage bis zu erneuerbaren Energien: Grünwelt Energie zeigt, welche Faktoren den Strompreis bestimmen.

Wenn Verbraucher den Strompreis auf ihrer Rechnung betrachten, steckt darin mehr als nur der Einkaufspreis an der Börse. Der Strompreis setzt sich aus zahlreichen Bestandteilen zusammen. Rund 44 Prozent entfallen auf Erzeugung und Vertrieb, der Rest auf Stromsteuer, Mehrwertsteuer, Netzentgelte und weitere Umlagen.

Angebot, Nachfrage und die Rolle erneuerbarer Energien

An den Strombörsen gilt das Prinzip von Angebot und Nachfrage: Zuerst speisen günstige Anlagen wie Wind- und Solarkraftwerke ein. Reicht ihre Leistung nicht aus, werden fossile Kraftwerke hinzugeschaltet. Den endgültigen Preis bestimmt das teuerste noch benötigte Kraftwerk. Dieses Prinzip ist die sogenannte Merit-Order. Erneuerbare Energien haben dabei einen entscheidenden Vorteil: Sie verursachen keine Brennstoffkosten und können so langfristig fossile Kapazitäten verdrängen.

Neben Angebot und Nachfrage wird der Strompreis aber auch von Wetterbedingungen, geopolitischen Ereignissen und wirtschaftlichen Ereignissen beeinflusst. Starke Winde oder sonnige Tage können die Preise senken, während Krisen oder steigende Brennstoffkosten für fossile Energieträger zu Preisanstiegen führen.

Nachhaltige Wahl mit Grünwelt Energie

2024 lag der Anteil erneuerbarer Energien am bundesweiten Strommix bei rund 56 Prozent. Je mehr Menschen sich für Grünstrom entscheiden, desto mehr saubere Energie wird ins Netz eingespeist - und desto stärker wirkt der preisdämpfende Effekt erneuerbarer Energien.

"Mit unserem zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen stammenden und TÜV-zertifizierten Ökostromtarif leisten unsere Kunden einen direkten Beitrag zu einer nachhaltigeren Energieversorgung, ganz ohne Atomstrom, Kohle und CO2-Emissionen bei der Erzeugung", heißt es seitens Grünwelt Energie.

Über Grünwelt

Grünwelt Energie ist ein führender Anbieter von Ökostrom und engagiert sich für nachhaltige Energieversorgung. Das Kaarster Unternehmen bietet auch Wärmestrom und verschiedene Gastarife an.

Pressekontakt:

Grünwelt Wärmestrom GmbH
Girmes-Kreuz-Str. 55
41564 Kaarst
Deutschland
https://www.gruenwelt.de
Email: info@gruenwelt.net

Original-Content von: Grünwelt Energie, übermittelt durch news aktuell

