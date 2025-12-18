NDR Norddeutscher Rundfunk

NDR Autorinnen Isabell Beer und Isabel Ströh als „Journalistinnen des Jahres“ ausgezeichnet

Die Autorinnen Isabell Beer und Isabel Ströh, sind von der Fachzeitschrift „medium magazin“ als „Journalistinnen des Jahres 2025“ ausgezeichnet worden. Zuvor hatten sie mit ihren Recherchen zu sexualisierter Gewalt für das Format STRG_F von NDR und funk bereits den Grimmepreis erhalten.

Beer und Ströh recherchieren gemeinsam zum Themenkomplex sexualisierte Gewalt im Internet. Dafür haben die Journalistinnen ab 2022 undercover unter Vergewaltigern auf öffentlichen Plattformen recherchiert, auf denen sich Nutzer seit vielen Jahren darüber austauschen, wie man Frauen unbemerkt betäuben und vergewaltigen kann, und die Belege auf öffentlichen Plattformen zur Schau stellen. Dabei kommen die Journalistinnen auch deutschen Nutzern auf die Spur und stellen die Frage: Wieso hat die Täter bisher niemand gestoppt?

Die unabhängige Fachjury begründet ihre Auswahl wie folgt: „Beer und Ströh verbinden investigative Recherche, gesellschaftliche Analyse und die Perspektive der Betroffenen zu einem eindrucksvollen Gesamtbild über die Herausforderungen beim Kampf gegen sexualisierte Gewalt im Netz. Ihre Arbeit zeichnet sich durch außergewöhnlich mutige, beharrliche und sorgfältige Recherchen aus. Sie dokumentierten erstmals Strukturen und Methoden eines ganzen Systems, das unter dem Radar der Öffentlichkeit wachsen konnte – und machten das Unsichtbare sichtbar. Das führte zu intensiven öffentlichen und politischen Debatten, weit über Deutschland hinaus. Beer und Ströh haben mit ihrer Arbeit besten investigativen Journalismus geleistet."

Juliane von Schwerin, Leitung Programmbereich Gesellschaft: „Mutig, hartnäckig und unerschrocken - das zeichnet die Recherchen von Isabell Beer und Isabel Ströh für STRG_F aus. Sie decken mit ihrer Arbeit unglaubliche Missstände im digitalen Raum auf. Und setzen Maßstäbe für investigative Berichterstattung, die gesellschaftlich bedeutsame und oftmals tabuisierte Themen beleuchtet. Ich freue mich riesig über diese verdiente Auszeichnung für die beiden."

Isabell Beer (*1994) arbeitet als Investigativ-Journalistin für STRG_F (NDR/funk). Sie ist ohne Studium in den Journalismus eingestiegen und hat ihr Volontariat beim Berliner Kurier absolviert.

Isabel Ströh (*1993) ist Investigativ-Journalistin und arbeitet u.a. für STRG_F (NDR/funk) und Panorama (ARD). Sie hat Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften in Kiel studiert und beim NDR volontiert.

Mehr zur Recherche in den STRG_F Dokumentationen „Undercover unter Vergewaltigern – Wir finden die Täter“ und „Das Vergewaltiger-Netzwerk auf Telegram“:

https://ots.de/Xg5mSP

https://ots.de/6qt474

Sowie in der gerade erschienenen Doku „Das Vergewaltiger-Netzwerk: Festnahmen und neue Uploads“, in der erzählt wird, was seit der ersten Veröffentlichung vor einem Jahr passiert ist:

https://ots.de/NZBYON

Der undotierte Preis „Journalistinnen und Journalisten des Jahres“ wird seit 2004 von der Branchenzeitschrift „medium magazin“ verliehen. Ein umfangreiches Interview mit Ströh und Beer zu ihrer Arbeit ist in der aktuellen „medium magazin“ Ausgabe zu lesen.

