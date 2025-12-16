NDR Norddeutscher Rundfunk

Der netteste Kunstfälscher aller Zeiten? – Staffel 5 des erfolgreichen NDR Kultur Podcasts „Kunstverbrechen“ startet

Hamburg (ots)

„Der Kunstmarkt ist verrottet“, sagt Robert Driessen. Und er müsste es wissen, schließlich hat er einige Abgründe im Kunstmarkt ausgenutzt und mit seinen Fälschungen ein Vermögen verdient – und wieder verloren. Höflich ist er trotzdem geblieben. In der fünften Staffel des NDR Kultur Podcasts „Kunstverbrechen“, die am Dienstag, 16. Dezember, startet, sind die Hosts Lenore Lötsch und Torben Steenbuck auf den Spuren des skurrilen Verbrecher-Trios um Robert Driessen.

Ein falscher Graf aus Schwerin, ein Trödelhändler aus Mainz und Driessen, der holländische Kunstfälscher, der in Thailand lebt – gemeinsam gelingt es ihnen, reichen Sammlern gefälschte Bronzen des berühmten Künstlers Alberto Giacometti zu verkaufen. Sie erzählen den potentiellen Kunden eine ausgeklügelte Geschichte der Herkunft, die direkt zur Familie des Künstlers führt. Sie verkaufen die Fälschungen teilweise aus dem Kofferraum und mit einem Zertifikat des falschen „Grafen von Waldstein“. Ist es Gutgläubigkeit, Gier oder der Wunsch nach Statussymbolen, der die Kunden dazu bringt, die vermeintlichen Giacomettis zu kaufen? Oder wollten sie sich blenden lassen? Jahrelang geht der Betrug gut, das Trio verkauft sogar noch, während einer von ihnen vor Gericht steht. Doch irgendwann kommt ihnen die Polizei auf die Schliche und die Jagd beginnt. Mithilfe von verdeckten Ermittlern, Kunstexperten und einem internationalen Haftbefehl – und ,etwas Glück – gelingt es den Ermittlern die Fälscher schließlich zu überführen. 2014 geht ihnen der letzte der drei ins Netz. Am Ende werden alle Verbrecher zu Haftstrafen von fünf bis neun Jahren verurteilt. Das härteste Urteil, was bis dato in einem Fälschungsfall verhängt wurde.

Die „Kunstverbrechen“-Hosts treffen den Fälscher Robert Driessen für ein persönliches Gespräch und auch den Polizei-Ermittler Ernst Schöller vom LKA Baden-Württemberg, der ihn am Ende überführt hat. In fünf Episoden erzählt das „Kunstverbrechen-Team“ die Geschichte des unglaublichen Katz- und Mausspiels an dessen Ende der größte Fälschungsskandal mit Statuen in Europa steht.

Zuletzt hatte die vierte Staffel von „Kunstverbrechen“ große Reichweitenerfolge gefeiert und innerhalb kurzer Zeit über eine Million Zugriffe erreicht. Die Hosts sind mittlerweile auch mit einem Live-Programm an ausgewählten Terminen im Norden unterwegs.

„Kunstverbrechen – Giacometti und die Fälscher-Bande“ ist eine Koproduktion von NDR Kultur und der Story-Podcast Unit des WDR. Die Staffel ist begleitend zu der Doku-Reihe „Millionen Fake“ des WDR, NDR und anderer ARD-Partner entstanden.

Link zum Podcast „Kunstverbrechen – Giacometti und die Fälscher-Bande“: https://1.ard.de/kunstverbrechen-staffel-5?cpe

Link zur Doku-Reihe „Millionen Fake“: https://1.ard.de/Millionen_Fake?kv

Link zu den Live-Terminen von „Kunstverbrechen“: https://ots.de/NeCNzf

