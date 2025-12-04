NDR Norddeutscher Rundfunk

„Gruß an Bord“ mit neuer Stimme: Susanne Stichler präsentiert die NDR Info Traditionssendung an Heiligabend für Seeleute weltweit

Philippinische Seeleute zwischen härtester Arbeit und Karaoke, eine Kommandantin der deutschen Marine mit ihrer Besatzung im NATO-Einsatz und der Kapitän eines Containerriesen auf Jungfernfahrt – sie alle verbringen Weihnachten auf See und sind Teil der NDR Info Sendung „Gruß an Bord“. Der Klassiker im Programm des Norddeutschen Rundfunks verbindet an Heiligabend weihnachtliche Grüße für Seeleute weltweit mit unterschiedlichen Perspektiven auf die Seefahrt: Warum forschen Wissenschaftler ausgerechnet während der Festtage auf dem Nordpazifik und was bedeutet die Seefahrt heutzutage jungen Menschen?

Die Radiosendung wird in diesem Jahr erstmals von NDR Info Moderatorin Susanne Stichler präsentiert: „Wenn es ‚Gruß an Bord‘ nicht gäbe, müsste man es gerade jetzt erfinden. Wer sind die Menschen, die für uns auf den Meeren unterwegs sind, damit Waren aus aller Welt nicht nur an Weihnachten, sondern jederzeit verfügbar sind. Wie leben ihre Familien mit den monatelangen Abwesenheiten?"

Adrian Feuerbacher, NDR Chefredakteur und Programmchef von NDR Info: „‚Gruß an Bord‘ ist eine wunderbare norddeutsche Weihnachtstradition – und inzwischen noch so viel mehr! In den Tagen vor Heiligabend wird die Seefahrt zu einem großen Programmschwerpunkt, einem ‚NDR Info Thema’. Uns ist wichtig: Wir wollen auf allen Kanälen – im Radio, Fernsehen, online, bei YouTube und Instagram – Einblicke in den spannenden, aber oft auch harten Alltag von Seeleuten bieten.“

Weihnachtsstimmung im Hamburger Hafen

Aufgezeichnet wird die Sendung am 14. Dezember ab 16 Uhr in der Seemannsmission Duckdalben im Hamburger Hafen. Unter den Gästen sind unter anderem die Hamburger Senatorin für Wirtschaft und Innovation, Dr. Melanie Leonhard, sowie die Bischöfin Kirsten Fehrs. Musikalisch begleitet wird die Sendung von Frank Grischek und Ralf Lübke mit Akkordeon und Gitarre. Wenn Sie Seeleute grüßen wollen, schicken Sie uns gerne eine Mail (gruss-an-bord@ndr.de), wir setzen uns dann mit Ihnen in Verbindung. Auch Sprachnachrichten sind willkommen. Eine Anleitung dafür finden Sie hier: Auf hoher See: "Gruß an Bord" sucht Ihre Geschichten 2025 | ndr.de. Ausgestrahlt wird „Gruß an Bord“ am 24. Dezember ab 20 Uhr im Radioprogramm von NDR Info und auf NDR Info Spezial.

„Gruß an Bord“ auf Kurzwelle

Damit alle Besatzungen – auf den Meeren und in den Häfen – die Sendung empfangen können, hat der NDR für Heiligabend wieder Kurzwellen-Frequenzen angemietet.

In der Zeit von 18 bis 21 Uhr UTC (19 bis 22 Uhr MEZ) sendet die Kurzwelle am 24. Dezember über folgende Frequenzen (UTC ist die Abkürzung für die koordinierte Weltzeit, Universal Time Coordinated):

Frequenz I Zielgebiet

15770 kHz I Atlantik - Nordwest

13830 kHz I Atlantik - Süd

6030 kHz I Atlantik - Nordost

9635 kHz I Indischer Ozean

11650 kHz I Atlantik / Indischer Ozean / (Südafrika)

6080 kHz I Europa

72 Jahre Radiogeschichte

„Gruß an Bord“ ist die Weihnachtstradition im Norddeutschen Rundfunk: Seit 72 Jahren würdigt die NDR Info Radiosendung all diejenigen, die Weihnachten auf See arbeiten. Heiligabend 1953 wurde „Gruß an Bord“ zum ersten Mal ausgestrahlt, damals über Norddeich Radio, eine Seefunkstation in Ostfriesland. Auch in Zeiten von Smartphones und Internet hat „Gruß an Bord“ nicht an Bedeutung verloren. Die Sendung bleibt eine wichtige Brücke zwischen Seeleuten auf den Meeren und ihren Angehörigen in Deutschland. Wie damals senden auch heute viele Familien und Freunde persönliche Weihnachtsbotschaften an ihre Lieben, die Heiligabend nicht zu Hause sein können.

