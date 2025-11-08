NDR Norddeutscher Rundfunk

Nordische Filmtage Lübeck: NDR Filmpreis für „Det Andet Offer“ (Second Victims) von Zinnini Elkington

Hamburg (ots)

„Det Andet Offer“(Second Victims) von Regisseurin und Autorin Zinnini Elkington bekommt bei den 67. Nordischen Filmtagen in Lübeck den mit 12.500 Euro dotierten NDR Filmpreis. Die Auszeichnung wurde am Sonnabend, 8. November, im Theater Lübeck verliehen. Sie geht an einen „Spielfilm von besonderer künstlerischer Qualität“ und wird seit 1990 verliehen.

Begründung der Jury des NDR Filmpreises: „Mit präziser Regie und immenser Spannung verwandelt der Film eine institutionelle Tragödie in eine zutiefst menschliche Geschichte. Dieses fesselnde Debüt führt uns mit perfektem Rhythmus und herausragenden schauspielerischen Leistungen durch Schuld, Trauer und Vergebung – und macht Lust auf weitere Werke der Regisseurin in der Zukunft.“

„Second Victims“ erzählt die Geschichte der selbstbewussten Neurologin Alexandra. Bei einer älteren Frau stellt sie einen Schlaganfall fest und leitet routiniert lebensrettende Maßnahmen ein. Den 18-jährigen Oliver schickt sie trotz Warnzeichen mit starken Kopfschmerzen nach Hause. Kurz darauf erleidet der Junge schwere epileptische Krämpfe, am Ende wird sein Hirntod festgestellt. Alexandra sieht sich bitteren Anschuldigungen der Eltern und Vorwürfen der Kolleg*innen ausgesetzt und kämpft verzweifelt mit der Frage nach der eigenen Schuld. All dies wird intensiv erzählt – vor dem Hintergrund eines von Sparmaßnahmen und Unterbesetzung überlasteten Gesundheitssystems.

Das Drehbuch schrieb Zinnini Elkington, produziert wurde der Film von Johannes Rothaus Nørregaard. Darsteller*innen sind unterem Özlem Saglanmak (als Alex), Trine Dyrholm (als Camilla), Mathilde Arcel (als Emile), Olaf Johannessen (als Esben).

Zur Jury für den NDR Filmpreis gehörten in diesem Jahr Christian Granderath (NDR Leitung, Film, Familie und Serie), Sylvia Ingemarsdotter (Editorin), Jakob Kijas (Gründer vom eksystent Filmverleih), Josef Kullengård (Leiter des Bereichs Industrie beim Göteborg Film Festival) und Malika Rabahallah (Leiterin des Filmfests Hamburg).

Unter www.nordische-filmtage.de steht im Anschluss an die Preisverleihung am 8. November ab ca. 23.00 Uhr ein Preisträgerfoto zum Download bereit.

Bei den Nordischen Filmtagen Lübeck liefen in diesem Jahr 191 Filme in 226 öffentlichen Vorstellungen. Insgesamt vergeben die Jurys elf Filmpreise im Wert von 67.500 Euro. Hinzu kommt ein nicht dotierter Ehrenpreis für eine*n bedeutenden Künstler*in aus den Nordischen Ländern, der in diesem Jahr an den norwegischen Regisseur, Drehbuchautor und Produzenten Bent Hamer ging.

Original-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell