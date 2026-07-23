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Spielen im Doppel: Der Deutsche Tischtennis-Bund und ProSieben laden zu "Die Promi Tischtennis WM" ein

Unterföhring (ots)

Professionelles Sport-Entertainment mit Ballgefühl. Der Deutsche Tischtennis Bund (DTTB) und ProSieben starten im Winter ein einzigartiges neues TV-Event: "Die Promi Tischtennis WM".

Topspin. Unterschnitt. Schmetterball. Punkt. In der Liveshow treten Weltklasse-Tischtennisprofis als Team-Kapitäne mit Amateur-Tischtennis-Promis an und kämpfen gemeinsam gegeneinander um den "Promi Tischtennis WM"-Titel. In verschiedenen Wettbewerben - von Doppelmatches bis hin zu Trickshot-Challenges - müssen die Spieler:innen auf der großen TV-Bühne ihr Ballgefühl und ihre Tischtennis-Skills unter Beweis stellen. Welcher Promi offenbart ungeahntes Tischtennis-Talent? Welcher Profi-Kapitän führt sein Team zum Sieg?

Dr. Wolfgang Dörner, Vorstandsvorsitzender des DTTB: "Tischtennis gehört zu den spannendsten und dynamischsten Sportarten der Welt. Mit der 'Promi Tischtennis WM' schaffen wir eine Bühne, auf der sportliche Spitzenleistungen und Unterhaltung zusammenfinden und ein Millionenpublikum begeistern können."

Hannes Hiller, EVP ProSieben: "ProSieben ist Home of Weltmeister - sowohl im Sport als auch im Entertainment. 'Die Promi Tischtennis WM' verbindet diese beiden Welten, wie schon 'Die Promi Padel WM' oder 'Die Promi-Darts-WM'. Mit dem DTTB haben wir den perfekten Partner an der Seite, um den Zuschauern ein einzigartiges Live-Event mit Weltklasse-Athlet:innen und bester Unterhaltung zu servieren."

"Die Promi Tischtennis WM" auf allen Kanälen

Mehr als eine Liveshow: Mit Trainingsvideos, Behind-the-Scenes-Einblicken, digitalen Highlight-Clips und regelmäßigen Status-Updates auf allen ProSieben-Plattformen und -Accounts in den digitalen und sozialen Medien und darüber hinaus, wird "Die Promi Tischtennis WM" zum Multi-Channel-Event für alle Zielgruppen. Initiator der neuen Sport-Entertainment-Show ist die Tischtennis Marketing GmbH (TMG), die das Format als strategischer Entwicklungspartner begleitet.

Lars Merle, Geschäftsführer der TMG: "Die Idee hinter der 'Promi Tischtennis WM' war von Anfang an, den Tischtennissport auf eine neue Bühne zu bringen. Gemeinsam mit dem DTTB und ProSieben schaffen wir ein Format, das sportliche Exzellenz, Unterhaltung und Reichweite verbindet. Unsere Aufgabe sehen wir darin, Menschen, Ideen und Partner zusammenzubringen, um daraus eine langfristig erfolgreiche Eventmarke zu entwickeln."

"Die Promi Tischtennis WM", produziert von Redseven Entertainment, läuft im Winter auf ProSieben und zum Streamen auf Joyn.

Pressekontakt: Frank Wolkenhauer Content Communications phone. +49 (0) 89 95 07 -1158 email: frank.wolkenhauer@seven.one

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