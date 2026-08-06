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Erfolgreicher Showauftakt: "Ich durchschaue jeden!" mit Timon Krause überzeugt auf ProSieben

Unterföhring (ots)

Ohne gedankliche Manipulation oder Psychotricks. Die neue ProSieben-Show "Ich durchschaue jeden! - Timon Krauses Mentalistenshow" startet am Mittwochabend mit einer starken Overnight-Quote von 10,1 Prozent in der Senderzielgruppe (Zuschauer 14-49 Jahre). In der Auftaktshow leistet sich der vielleicht beste Mentalist Europas keinen Fehler und gewinnt alle Spielrunden gegen seine prominenten Herausforderer Caroline Frier, Vanessa Mai und Daniel Boschmann. Die Anschluss-Doku "Ich durchschaue jeden - die Menschenkenner Doku" erreicht 7,0 Prozent Marktanteil.

In der zweiten Folge "Ich durchschaue jeden!" nächsten Mittwoch, 12. August, 20:15 Uhr, auf ProSieben gehen Linda Zervakis, Ruth Moschner und Bastian Bielendorfer gegen Mentalist Timon Krause ins Rennen.

"Ich durchschaue jeden! - Timon Krauses Mentalisten Show" immer mittwochs, um 20:15 Uhr auf ProSieben oder streamen auf Joyn. Im Anschluss: "Ich durchschaue jeden - die Menschenkenner Doku"

Basis: Marktstandard TV Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 06.08.2026 (vorläufig gewichtet)

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