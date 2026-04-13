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Staffel-Bestwert zum Finale: "Wer stiehlt mir die Show?" glänzt am Sonntagabend, Andrea Petkovic mit Doppelsieg

Unterföhring (ots)

Guter Aufschlag: "Wer stiehlt Andrea Petkovic die Show?" dominiert am Sonntagabend mit einer Overnight-Quote von fantastischen 18,8 Prozent Marktanteil in der ProSieben-Senderzielgruppe (14-49 J.). Damit endet die elfte Staffel der Show von Joko Winterscheidt mit einem neuen Bestwert. Der Tagesmarktanteil von starken 9,2 Prozent macht ProSieben am Sonntag zum Sieger unter den privaten Sendern bei den 14- bis 49-Jährigen.

Andrea Petkovic kann ihre Show am Sonntag in der Finalrunde gegen Nico Santos erfolgreich verteidigen und erlangt damit einen Doppelsieg. Zum Staffelfinale darf sich die ehemalige Tennis-Profispielerin als einer der klügsten Köpfe Deutschlands mit ihrem Stirnabdruck im "Walk of Brain" auf dem Studiogelände verewigen.

The Show must go on: ProSieben zeigt eine neue Staffel "Wer stiehlt mir die Show?" im Herbst 2026.

Basis: Marktstandard TV; Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 13.04.2026 (vorläufig gewichtet) 

Pressekontakt:Kevin Körber
phone: +49 (0) 89 95 07 - 1187
email:  kevin.koerber@seven.one

Photo Production & Editing
Nadine Vaders
phone: +49 (0) 89 95 07 - 1161
email:  nadine.vaders@seven.one

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell

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