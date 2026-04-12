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Bergretter schlägt Bulle: Sebastian Ströbel gewinnt am Samstagabend auf ProSieben bei "Schlag den Star" gegen Henning Baum

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Unterföhring (ots)

12. April 2026. Nach 13 Minuten Abhängen heißt der Sieger Sebastian Ströbel: In einem Duell auf Augenhöhe und zwei abgewehrten Matchball-Spielen besiegt "Der Bergretter" um 01:07 Uhr bei "Schlag den Star" den "letzten Bullen" Henning Baum und gewinnt 100.000 Euro.

4,09 Millionen Menschen (Netto-Reichweite Z. ab 3 J.) verfolgen "Schlag den Star" am Samstagabend. In der ProSieben-Senderzielgruppe (14-49 J.) erreicht die Show 8,9 Prozent Marktanteil.

Sebastian Ströbel nach seinem Sieg: "Es war eine unglaubliche Reise und eine ganz schöne Berg- und Talfahrt. Und wenn dann beim letzten Spiel noch diese Hängegeschichte kommt und dir vorher jeder aufs Brot geschmiert hat, dass Henning Baum beim letzten Mal zwölf Minuten da hing ... Dazu habe ich die letzten zwei Spiele verloren und Henning ist so großartig zurückgekommen ist. Das hat mich gepusht. Ich habe gedacht 'F*ck you, das bekomme ich jetzt noch hin!'. Henning war so ein großartiger und geiler Gegner! Aber jetzt bin ich jetzt einfach nur noch happy."

Sein Gegner Henning Baum nimmt seine Niederlage sportlich und hat nur lobende Worte für den Gewinner: "Sebastian hat ganz zurecht gewonnen. Ich bin am Ende wieder rangekommen, dann stand es Spitz auf Knopf, aber er hat es super gemacht und war ein ganz starker Gegner. Ich freue mich für ihn."

Schauspieler Henning Baum (53) gegen Schauspieler Sebastian Ströbel (49) - das Spieleprotokoll

Spiel 1: Holzhacken

Es geht kraftvoll los: Wer spaltet seinen Holzblock schneller? Beide Gegner legen ordentlich vor und liefern sich ein Fotofinish. Sebastian Ströbel holt sich den ersten Punkt des Abends: 1:0.

Spiel 2: Hör mal, wer da spricht

Die Augen sehen, die Ohren entscheiden: Drei Reden von europäischen Politikern werden gezeigt aber dazu nur eine Stimme abgespielt. Zu wem passt sie? Henning Baum tippt sicherer und geht 2:1 in Führung.

Spiel 3: Farben fangen

Es wird bunt - und hektisch: Farbige Kugeln rollen im Sekundentakt vom XL-Steiger. Wer behält den Überblick und sortiert diese sauberer nach Farben? Nach zwei gewonnenen Durchgängen erhöht "Der letzte Bulle" auf 5:1.

Spiel 4: Bullenreiten

Heimspiel für den letzten Bullen? Wer beim Bull-Riding länger durchhält, sichert sich den Durchgang. Nach drei starken Runden gewinnt Sebastian Ströbel souverän beim Bullenreiten und gleicht aus. Beide Gegner liegen mit 5:5 gleich auf.

Spiel 5: Ver-Bauwerke

Sehenswürdigkeiten im Puzzle-Modus: Wer erkennt das gesuchte Bauwerk zuerst? Wer buzzert, muss liefern - sonst punktet der Gegner. Der Bergretter sichert sich fünf weitere Punkte und führt mit 10:5.

Spiel 6: Haft-Ball

Drei Pop-Darts, ein Ziel: Welcher Schauspieler zuerst alle drei gleichzeitig an der Scheibe hat, gewinnt den Durchgang. Sebastian Ströbel hat die bessere Technik und baut seinen Vorsprung auf 16:5 aus.

Spiel 7: Wurf-Dreikampf

Aufgrund starker Windböen muss Spiel 7 im Außenbereich geschoben werden, die Show geht weiter mit Spiel 8.

Spiel 8: Mini-Bagger

Feinmotorik statt Muskelkraft: Die Gegner müssen mit einem Mini-Bagger Ballons zum Platzen bringen, Steine stapeln und Holz verschieben. Sebastian Ströbel erweist sich als wahres Bagger-Talent und führt mit 24:5.

Spiel 9: Frisbee-Duell

Es geht wieder zurück ins Studio - aber auch hier bleibt es sportlich: Die Schauspieler spielen gegeneinander Frisbee. Wer schickt seine Scheibe öfter ins gegnerische Tor? Bei dem Duell auf Augenhöhe sichert sich Sebastian Ströbel wichtige Punkte. Es steht 33:5.

Spiel 10: Blamieren oder kassieren

Wissen unter Druck: Richtige Antworten bringen Punkte - Fehler hingegen sofort den Gegner nach vorn. "Der letzte Bulle" geht volles Risiko und holt sich zehn wichtige Punkte. Es steht 33:15 für den Bergretter Sebastian Ströbel.

Spiel 7: Wurf-Dreikampf

Nachdem sich das Wetter etwas gebessert hat, kann das Außenspiel nachgeholt werden: Hammer, Diskus, Speer: Drei Disziplinen und das Ziel die maximale Weite in jeder Disziplin zu erreichen. Wer in allen Outdoor-Bereichen punktet, sammelt am Ende Meter. Sebastian Ströbel holt sich den Sieg: 40:15.

Spiel 11: Tisch-Curling

Feingefühl auf dem Tisch: Wem gelingt es, seine Steine näher ans Zentrum zu schieben? Zentimeter entscheiden hier, wer gewinnt. Nach vier Runden sichert sich Henning Baum elf wichtige Punkte. Aber Sebastian Ströbel liegt weiterhin mit 40:26 vorn.

Spiel 12: Durchschlagen

Mit voller Wucht voraus: Vier Wände müssen mit Hilfe eines Hammers durchschlagen werden. Die Gegner geben alles - ein spannendes Kopf-an-Kopf Rennen, dass Sebastian Ströbel knapp für sich entscheidet. Er baut seinen Vorsprung auf 52:26 aus.

Spiel 13: Sachen merken

Kurz gesehen, lange gemerkt? Im ersten Matchball-Spiel für den Bergretter ist das Gedächtnis gefragt. Acht Motive müssen gemerkt und fehlerfrei wiedergeben werden. Wird ein falscher Gegenstand genannt, bekommt der Gegner den Punkt. Der letzte Bulle gibt Vollgas, wehrt den Matchball ab, holt sich 13 Punkte und verkürzt auf 52:39.

Spiel 14: Säulen treffen

Matchball Spiel 2 für Ströbel: Jetzt zählt die Treffsicherheit. Der Reihe nach müssen die Gegner in jeder Säule einen Ball versenken. Im packenden Duell bewahrt Henning Baum über fünf Durchgänge hinweg die Nerven und entscheidet das Spiel für sich. Der letzte Bulle dreht das Duell und liegt mit 53:52 wieder vorn.

Spiel 15: Abhängen

Matchball-Spiel die Dritte: Es geht um Durchhaltevermögen. Wer hält sich länger am Balken ohne den Boden zu berühren? Nach unglaublichen 13:04 Minuten kann Henning Baum sich nicht mehr halten. Um 01:07 Uhr, nach knapp fünf Stunden, gewinnt Sebastian Ströbel das letzte Spiel des Abends mit 67:53 und freut sich über die 100.000 Euro.

Nach "Schlag den Star" ist vor "Schlag den Star": Nächsten Samstag, 18. April 2026, treffen live um 20:15 Uhr auf ProSieben Thorsten Legat und Harald Glööckler aufeinander.

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