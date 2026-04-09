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Schlägt der Bergretter den Baum? "Schlag den Star" mit Sebastian Ströbel und Henning Baum kommt am Samstag live auf ProSieben

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Unterföhring (ots)

9. April 2026. Bulle oder Bergretter? "Der letzte Bulle" Henning Baum und "Der Bergretter" Sebastian Ströbel spielen bei "Schlag den Star" am Samstag, 11. April 2026, um 20:15 Uhr live auf ProSieben gegeneinander. Schlägt der Bergretter den Baum? Oder erklimmt der Bulle den "Schlag den Star"-Gipfel?

"Das Spiel steckt voller Überraschungen und kann tückisch sein. Das Rennen stand auch beim letzten Mal bis zum Schluss auf Messers Schneide", erinnert sich Henning Baum an seinen Sieg gegen Matthias Steiner vor zehn Jahren. Zieht er daraus einen Vorteil gegen "Schlag den Star"-Debütant Sebastian Ströbel? Der zeigt sich gänzlich unbeeindruckt: "Als 'Der letzte Bulle' bist du nach langer Zeit im Hier und Jetzt erwacht und hast die Welt nicht mehr verstanden. Genauso wirst du dich nach der Begegnung mit mir wieder fühlen."

Matthias Opdenhövel führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert. Produziert wird "Schlag den Star" von Brainpool.

"Schlag den Star" am Samstag, 11. April 2026, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben und auf Joyn

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