Themenwoche der Transferstelle Cybersicherheit im Mittelstand rückt Cybersicherheit im Handwerk in den Fokus

Die Transferstelle Cybersicherheit im Mittelstand unterstützt Handwerksbetriebe mit einer bundesweiten Themenwoche dabei, sich wirksam gegen Cyberangriffe zu schützen. Vom 09. bis 13. März 2026 finden die Veranstaltungen unter dem Titel Cyber-Meister: Handwerk. Digital. Sicher. statt. In fünf Webimpulsen an fünf Tagen rücken präventive und reaktive IT-Sicherheitsthemen in den Fokus. Gemeinsam mit Expert:innen und Handwerksbetrieben werden aktuelle Cyberbedrohungen und Sicherheitsmaßnahmen praxisnah beleuchtet. Durch die Förderung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie im Förderschwerpunkt Mittelstand-Digital ist die Teilnahme kostenfrei.

"Cyberangriffe treffen heute längst nicht mehr nur große Unternehmen, auch Handwerksbetriebe geraten zunehmend ins Visier. Unsere Themenwoche soll das Bewusstsein dafür stärken, wie wichtig digitale Schutzmaßnahmen im Betriebsalltag geworden sind, und die Betriebe aktiv befähigen. Die Veranstaltungen bieten praxisnahe Orientierung und zeigen, dass sich jeder Betrieb mit überschaubarem Aufwand wirksam schützen kann", sagt Marc Dönges, Projektleiter der Transferstelle Cybersicherheit im Mittelstand.

5 Tage - 5 Veranstaltungen

An den fünf Tagen werden verschiedenste Themen aus dem Bereich Cybersicherheit beleuchtet. Gestartet wird am 09. März mit einem Webimpuls, in dem ein Betrieb von einem Hackerangriff berichtet. Im Anschluss erhalten die Teilnehmenden zehn praxistaugliche Tipps, wie sie ihren Betrieb mit einfachen Maßnahmen besser absichern können.

Der zweite Tag der Themenwoche widmet sich den Cyberrisiken Ransomware und Phishing. Thomas Becker von der HWK Koblenz erklärt, wie diese Angriffsformen funktionieren und welche Schutzmaßnahmen besonders für Handwerksbetriebe wirksam sind.

Im dritten Webimpuls sprechen Christina Böhm (Geschäftsführerin des SR Malerbetriebs) und Holger Bär (HWK Oberfranken) über das Thema "Geräte & Daten richtig schützen". Frau Böhm wird dabei ein Cybersicherheitsprojekt aus ihrem Betrieb vorstellen und aufzeigen, wie kleine Maßnahmen große Wirkung erzielen können. Der Experte Holger Bär wird anschließend die Themen Zugriffskontrolle und Datensicherung beleuchten und mit praxisnahen Tipps ergänzen.

Am 12. März geht es um das Thema Künstliche Intelligenz und Cybersicherheit. Anke Freund (Tischlerei Dein Freund) demonstriert, wie KI in ihrem Betrieb eingesetzt wird, um Prozesse zu optimieren und Ressourcen zu sparen. Alexander Krause (DAISEC) wird im Anschluss erörtern, worauf bei der Nutzung von KI zu achten ist, um die Cybersicherheit im Unternehmen zu gewährleisten.

Den Abschluss der Themenwoche bildet eine Fragerunde mit Experten der Transferstelle Cybersicherheit. Die Teilnehmenden können ihre offenen Fragen stellen und mehr zu den kostenfreien Angeboten der Transferstelle Cybersicherheit erfahren.

Gemeinsam CYBERsicher

Die Themenwoche wird von der Transferstelle Cybersicherheit im Mittelstand gemeinsam mit den Kooperationspartnern HWK Berlin, HWK Oberfranken, HWK Koblenz, HWK Frankfurt (Oder), Mittelstand Digital-Zentrum Hamburg, Kreishandwerkschaft Leer, Digitalhub Ostfriesland, Initiative Cybersicherheit im Handwerk, Kreishandwerkschaft Freiburg und dem Zentralverband Deutsches Dachdeckerhandwerk ausgerichtet.

Weitere Informationen zu der Themenwoche "Cyber-Meister: Handwerk. Digital. Sicher." finden Sie hier: https://transferstelle-cybersicherheit.de/cybersicherheit-im-handwerk/

Über die Transferstelle Cybersicherheit im Mittelstand

Ziel des Förderprojektes ist es, das Cybersicherheitsniveau von kleinen und mittleren Unternehmen, Handwerksbetrieben und Start-ups für eine sichere digitale Transformation durch Prävention, Detektion und Reaktion zu erhöhen. Über Informations- und Qualifikationsformate, zahlreiche Veranstaltungen bundesweit, eine Detektions- und Reaktionsplattform für Cyberangriffe und ein breites Netzwerk an Partnern wollen wir das Cybersicherheitsniveau im Mittelstand zu erhöhen und Unternehmen resilienter machen. Das Projekt wird von Der Mittelstand, BVMW e.V., dem FZI Forschungszentrum Informatik, der Leibniz Universität Hannover - Institut für Berufspädagogik und Erwachsenenbildung und dem tti Technologietransfer und Innovationsförderung Magdeburg GmbH durchgeführt.

Das Mittelstand-Digital Netzwerk bietet mit den Mittelstand-Digital Zentren und der Initiative IT-Sicherheit in der Wirtschaft umfassende Unterstützung bei der Digitalisierung mit dem Schwerpunkt Künstliche Intelligenz. Kleine und mittlere Unternehmen profitieren von konkreten Praxisbeispielen und passgenauen, anbieterneutralen Angeboten zur Qualifikation und IT-Sicherheit. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ermöglicht die kostenfreie Nutzung. Weitere Informationen finden Sie unter www.mittelstand-digital.de.

Über den Verband

Der Mittelstand. BVMW e.V. ist die größte, politisch unabhängige und branchenübergreifende Interessenvereinigung des deutschen Mittelstands. Weitere Informationen unter: www.bvmw.de

