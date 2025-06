Bertrandt AG

Bertrandt wird strategischer Lieferant von Volvo Cars

Gemeinsame Vision für eine nachhaltige und sichere Zukunft

Ehningen (ots)

Bertrandt ist als strategischer Lieferant von Volvo Cars nominiert worden. Für den Konzern ist dies ein bedeutender Schritt im Rahmen seiner Internationalisierungsstrategie. Die Beziehung der beiden Unternehmen basiert auf einem gemeinsamen Werteverständnis mit dem Ziel, den technologischen Fortschritt voranzutreiben und einen relevanten Beitrag zu einer nachhaltigen und sicheren Zukunft zu leisten.

Ein wesentlicher Baustein der Unternehmensstrategie von Bertrandt ist es, sich international breiter aufzustellen und weiter zu wachsen. Als Engineering Dienstleister in den exklusiven Kreis als strategischer Lieferant von Volvo Cars aufgenommen zu werden, ist für das Unternehmen ein wichtiger Schritt in diese Richtung. "Schweden ist für uns ein attraktiver Markt mit großem Potenzial. Unsere Internationalisierungsstrategie zielt darauf ab, näher bei unseren Kunden und Partnern zu sein und in globalen Märkten noch sichtbarer zu werden. Die Partnerschaft mit Volvo Cars ist ein Meilenstein, um unsere strategischen Ziele zu erreichen", so Michael Lücke, Mitglied des Vorstands der Bertrandt AG.

Die Zusammenarbeit zwischen Bertrandt und Volvo Cars basiert auf einem gemeinsamen Werteverständnis. Beide Unternehmen möchten die Transformation in der Branche aktiv mitgestalten und an die Bedürfnisse der Zeit anpassen. Die Vision beider Unternehmen ist es, den technologischen Fortschritt voranzutreiben und einen wesentlichen Beitrag zu einer nachhaltigen und sicheren Zukunft zu leisten.

Neben den gemeinsamen Ambitionen, die Mobilitätslösungen von morgen zu gestalten, profitiert Volvo Cars von dem flexiblen Zugang zu Ressourcen der international aufgestellten und konzernübergreifend arbeitenden Expertenteams von Bertrandt. Den Anspruch an Schnelligkeit und Nachhaltigkeit von Volvo Cars kann das Unternehmen damit entsprechend umsetzen.

"Es ist eine große Ehre, als strategischer Lieferant von Volvo Cars anerkannt zu werden und unseren Partner in seinem Anspruch und auf seinem Weg als ´fastest transformer´ als lösungsorientierter Dienstleister mit langjähriger Erfahrung zu unterstützen. Unsere gemeinsamen Werte und Ziele schaffen die ideale Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit," sagt Michael Schmitt, Global Account Manager für Volvo Cars bei Bertrandt.

Original-Content von: Bertrandt AG, übermittelt durch news aktuell