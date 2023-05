ProSieben

"Die drei heiligen Quizkönige im umgekehrten Sinne": Drei neue Gegner:innen wollen Joko Winterscheidt die Show stehlen

Erstmals musste Joko Winterscheidt seine Show in der vergangenen Staffel an zwei Wildcards abgeben. Weiß er das dieses Mal zu verhindern? In der mehrfach ausgezeichneten ProSieben-Sendung "Wer stiehlt mir die Show?" geht es für das prominente Ratepanel und die Wildcard-Kandidat:innen um den außergewöhnlichsten Gewinn in der Quiz-Geschichte - um die gesamte Show und um Joko Winterscheidts Job als Moderator.

ProSieben zeigt sechs neue Folgen von "Wer stiehlt mir die Show?" im Herbst 2023 und sie wollen Joko dieses Mal die Show stehlen: Kabarettistin Hazel Brugger sowie die Schauspieler Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz. Jeweils eine Zuschauerin oder ein Zuschauer tritt zusätzlich als Wildcard-Kandidat:in zum Quiz an.

Joko Winterscheidt: "Hazel Brugger, Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz sind für mich wie die drei heiligen Quizkönige im umgekehrten Sinne. Also drei kurzgeistige Klappstühle ohne royalen Glanz. Was jetzt per se nichts Schlechtes sein muss."

Ab heute werden die neuen Folgen von der Florida Entertainment GmbH im Auftrag von ProSieben in Berlin produziert.

So funktioniert "Wer stiehlt mir die Show?"

In acht Quiz-Kategorien, unterteilt in drei Gewinnstufen, versuchen Jokos Herausforder:innen zu punkten. Nach jeder Gewinnstufe muss ein oder eine Kandidat:in die Show verlassen. Im Finale tritt Joko im direkten Duell gegen die zuletzt verbleibende Person an. Der oder die Sieger:in des Finales gewinnt im wahrsten Sinne des Wortes die Show und darf "Wer stiehlt mir die Show?" in der nächsten Folge nach den eigenen Vorstellungen moderieren und gestalten. Joko kämpft dann als Kandidat darum, seine eigene Sendung zurück zu gewinnen. Die Finalrunde wird moderiert von Katrin Bauerfeind.

"Wer stiehlt mir die Show?" - Staffel 6 im Herbst 2023 auf ProSieben und auf Joyn

Hashtag zur Show: #WSMDS

