Mystisch & imposant. Welches Rätsel wird im "The Masked Singer"-Finale gelöst? Welches nicht?

4. Mai 2023. Des Rätsels Lösung! Seit fünf Wochen halten DER IGEL, DER SCHUHSCHNABEL, MYSTICA und DER FROTTEEFANT ihre Identitäten geheim. Damit ist am Samstag, 6. Mai, um 20:15 Uhr im Live-Finale von "The Masked Singer" Schluss: Alle Vier lüften in der ProSieben-Erfolgsshow ihre Maske. Steckt unter dem IGEL eine Schlagersängerin? Verwirrt eine Rockröhre als MYSTICA die Zuschauer:innen? Kann der FROTTEEFANT auch moderieren? Was ist die Muttersprache vom SCHUHSCHNABEL? Und welcher Star gibt als Letzte:r seine Identität preis und übernimmt den #MaskedSinger-Pokal von Vorjahressieger Daniel Donskoy? Der Schauspieler ist prominenter Rategast im Finale und versucht gemeinsam mit Ruth Moschner und Rea Garvey den vier maskierten Stars auf die Schliche zu kommen.

Matthias Opdenhövel moderiert das "The Masked Singer"-Finale. Produziert wird die Show von Endemol Shine Germany.

Das sind die aktuellen Spekulationen zu den Final-Masken:

DER SCHUHSCHNABEL: Kommt DER SCHUHSCHNABEL aus der Schweiz? Oder aus Österreich? Während die Fans in der JoynMe-App auf Luca Hänni tippen, hat Ruth Moschner Andreas Gabalier unter Verdacht. Rea Garvey bringt mit seinem Tipp Lee Ryan die dritte Nationalität ins Spiel. Welcher Star sorgt als SCHUHSCHNABEL für so viel Verwirrung?

DER IGEL: Es ist nicht Inka Bause. Einer der Top-Tipps für den IGEL schlüpfte letzte Woche aus dem TOAST. Ab jetzt ist wieder alles offen - Ruth Moschnertippte zuletzt auf die deutsche Schlagersängerin Nicole, Rea Garvey hat Judith Williams unter Verdacht. Die Rate-Community hat außerdem Stefanie Kloß und Stephanie Stumph in der engeren Auswahl.

DER FROTTEEFANT: Verbirgt sich unter dem FROTTEEFANT etwa Moderatorin Melissa Khalaj? Der Name fiel im Rateteam, in der JoynMe-App und auf Social Media. Doch auch Loredana, Lena Gercke und Evelyn Burdecki werden immer wieder verdächtigt, im süßen Plüschtier zu stecken.

MYSTICA: Ist es wirklich Patricia Kelly? Die #MaskedSinger-Fans in der JoynMe-App sind sich sicher - über 90 Prozent tippen auf die Sängerin. Doch wenn sieben Staffeln "The Masked Singer" eins gezeigt haben: Nichts ist sicher und alles ist möglich in der besten, verrücktesten Show der Welt. Auch Doro Pesch und Kathy Kelly stehen unter Verdacht, MYSTICA zu verkörpern.

Das erste Sieger:in-Interview gibt es wie immer exklusiv bei "The Masked Singer - red. Spezial" mit Annemarie Carpendale, direkt im Anschluss an die Show, live auf der Bühne in Köln.

Miträtseln, mitreden, mitentscheiden: In der JoynMe-App geben die #MaskedSinger-Fans den Ton an. Nur dort können sie während der Show live und kostenlos ihre Stimme für ihre Lieblings-Masken abgeben und so bestimmen, welcher Star im Finale zuerst seine Maske abnehmen muss und wer gewinnt.

TV-Rätsel für ALLE: ProSieben bietet zu allen sechs Live-Shows von "The Masked Singer" Live-Untertitel (Teletext Seite 149) und Live-Audiodeskription via App für Blinde und Sehbehinderte an. Weitere Informationen und Links zur AD gibt es auf der Internetseite: www.prosieben.de/AD.

Das Finale der achten Staffel "The Masked Singer", am Samstag, 6. Mai 2023, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn.

Alle Informationen rund um "The Masked Singer" finden Sie auf der #MaskedSinger-Presseseite: www.presse.prosieben.de/themaskedsinger und in der #MaskedSinger-Online-Welt

