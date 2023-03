FNR Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe

Schön, robust und nachhaltig! - Diese Spielzeuge versteckt der Osterhase mit einem guten Gewissen

Gülzow (ots)

Anmoderationsvorschlag: Kunterbunte Eier, Schokohasen und kleine Überraschungen sorgen an Ostern für leuchtende Kinderaugen. In vielen Familien versteckt der Osterhase aber auch Spielzeuge. In der heutigen Zeit sollten die natürlich nicht nur sinnvoll sein und den Kindern eine Freude machen, sondern auch nachhaltig sein. Doch was genau sind eigentlich nachhaltige Spielzeuge und wie erkennt man sie? Helke Michael hat sich für uns schlau gemacht.

Sprecherin: Für viele besteht nachhaltiges Spielzeug aus Holz. Aber auch Kunststoffe können nachhaltig sein - wenn sie aus Recyclingmaterial hergestellt sind zum Beispiel, oder besser noch aus nachhaltigen Rohstoffen, so der Chemiker und Nachhaltigkeitsexperte Dr. Harald Käb.

O-Ton 1 (Dr. Harald Käb, 20 Sek.): "Das sind also die Pflanzen, die wir auf den Äckern sehen: Zuckerrübe oder Raps, Sonnenblume, daraus hergestellte Pflanzenöle. Wir benutzen Stärke und Zellulose und stellen daraus Kunststoff her. Und diese Kunststoffe haben fast identisch gute Qualitäten wie normale Kunststoffe, sind aber deutlich besser in der Klimabilanz."

Sprecherin: Denn Pflanzen sammeln, während sie wachsen, klimaschädliches Kohlendioxid aus der Luft und reinigen somit die Atmosphäre.

O-Ton 2 (Dr. Harald Käb, 27 Sek.): "Und wenn wir dann den Pflanzenrohstoff nehmen und machen daraus Kunststoff, bleibt dieses atmosphärische CO2 gebunden, auch im Werkstoff. Man hat also quasi Luft gereinigt, und am Ende, wenn ein Spielzeug nicht mehr benutzt wird, dann würde dieses CO2 beim Verbrennen wieder in die Luft entlassen und man hätte einen CO2-Kreislauf. So funktioniert die Natur. Und das ist das, was wir anstreben müssen für die Zukunft."

Sprecherin: Was die Haltbarkeit angeht, können die bio-basierten Kunststoffe mit den herkömmlichen aus Erdöl übrigens gut mithalten. Sogar Rutschen für Spielplätze werden daraus hergestellt. Und auch das Sortiment fürs Kinderzimmer kann sich sehen lassen.

O-Ton 3 (Dr. Harald Käb, 24 Sek): "Es gibt mittlerweile eine schöne Auswahl an Spielzeug, was aus Bio-Kunststoffen hergestellt ist. Das sind zum Beispiel Konstruktionswerkstoffe, Bauklötze, es gibt Steckverbindungen. Da können die Kinder und die Erwachsenen ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Man kann aber auch nach Vorgaben zum Beispiel Häuser oder Türme konstruieren. Es gibt inzwischen auch bio-basiertes Sand- und Strandspielzeug."

Sprecherin: Einzig ein allgemeines Label fehlt, was es etwas schwer macht, bio-basiertes Kunststoffspielzeug zu erkennen. Die Hersteller drucken entsprechende Informationen aber glücklicherweise in der Regel auf die Verpackung.

Abmoderationsvorschlag: Immer mehr Spielzeug-Hersteller setzen auf Nachhaltigkeit und Klimafreundlichkeit. Mehr Infos zu dem Thema und einen Überblick über die nachwachsende Spielzeugwelt bietet die Datenbank der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe FNR auf nawaro-spielzeug.de.

