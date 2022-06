SAT.1

Preisexplosionen in Deutschland: "SAT.1 SPEZIAL" überzeugt am Donnerstagabend mit starker Quote

Unterföhring (ots)

Aktuell, relevant, erfolgreich: Die Sondersendung "SAT.1 SPEZIAL. Preisexplosion in Deutschland" punktet am Donnerstagabend mit sehr guten 9,1 Prozent Marktanteil. Im Anschluss überzeugt auch das SAT.1-Magazin "akte." mit 9,0 Prozent Marktanteil (beide Werte Z. 14-49 J.). Am nächsten Donnerstag, 20:15 Uhr, folgt eine weitere Sondersendung "SAT.1 SPEZIAL. Preisexplosion in Deutschland", die ebenfalls von der MAZ&MORE TV-Produktion GmbH produziert wird. Basis: Marktstandard TV Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 03.06.2022 (vorläufig gewichtet)

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell