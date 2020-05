ProSieben

Ballkönigin vs. Ballkönigin. Holland vs. Holland: Sylvie Meis kämpft gegen Lilly Becker bei "Schlag den Star" am 6. Juni live auf ProSieben

24. Mai 2020. Die manikürten Fingernägel sind ausgefahren, denn keine Lady zieht eine Niederlage in diesem Duell in Betracht: Sylvie Meis und Lilly Becker stehen sich am Samstag, 6. Juni, bei "Schlag den Star" live auf ProSieben gegenüber. Lilly Becker ist sich eines direkten Durchmarschs gewiss: "Wo ist dein Supertalent, Sylvie? Ich serviere dich schneller ab, als du es bei deinen zahlreichen Exfreunden getan hast! Nimm dich in Acht, wenn ich mit dir fertig bin, wird dir dein Zahnpastalächeln vergehen." Davon lässt sich ihre 17 Zentimeter kleinere Gegnerin nicht beeindrucken. Sylvie Meis kennt ihre Stärken: "Lieverd, ich bin vielleicht kleiner, aber nach der Show wirst du zu mir aufschauen. Ich habe schon ganz andere Kaliber für mich tanzen lassen - dein Samstag-Abend-Beat ist: Bum-Bum-Blamage!" In bis zu 15 Runden treten die beiden Ladies bei "Schlag den Star" im direkten Duell gegeneinander an. Der Gewinner erhält 100.000 Euro. Elton führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert. Es wird kein Studio-Publikum vor Ort sein. Produziert wird "Schlag den Star" von Raab TV.

"Schlag den Star", am Samstag, 6. Juni 2020, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben

