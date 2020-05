ProSieben

Bestwert für #JKvsP7

ProSieben lässt Joko & Klaas zur Strafe eine Woche lang alle Programmtrailer vertonen

Video-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Der ProSieben-Dienstag - ein Abend der Gewinner: Die dritte Ausgabe von "Joko & Klaas gegen ProSieben" erzielt am Dienstagabend mit sehr starken 15,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen einen neuen Staffel-Bestwert und den besten Wert seit Juni 2019. Auch die neue Show "Balls - für Geld mach ich alles" stellt im Anschluss mit sehr guten 13,4 Prozent Marktanteil (14-49 J.) einen neuen Bestwert am Dienstag auf. ProSieben gewinnt den Dienstag mit einem Tages-Marktanteil von 11,5 Prozent (14-49 J.).

ProSieben besiegt Joko & Klaas! Am Dienstagabend gewinnt der Sender gegen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf in der dritten Folge von "Joko & Klaas gegen ProSieben". Welche Strafe müssen Joko & Klaas jetzt für ProSieben leisten? Der Sender macht Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf für eine ganze Woche zu Trailer-Sprechern. Ab heute, Mittwoch, 20. Mai um 12:00 Uhr, bis zur nächsten Ausgabe von "Joko & Klaas gegen ProSieben" (Dienstag, 26. Mai, 20:15 Uhr) müssen die beiden Verlierer jeden einzelnen Programmtrailer auf ProSieben vertonen. Bei einigen Trailern erhalten die Zuschauer im Splitscreen exklusive Einblicke in die Sprecherkabine.

Joko & Klaas als Trailer-Sprecher - von Mittwoch, 20. Mai, 12:00 Uhr bis Dienstag, 26. Mai, 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

Pressekontakt:

ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH

Communications & PR

Show & Comedy

Kevin Körber

Tel. +49 89 9507-1187

Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell