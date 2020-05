ProSieben

Im Juni ist "CashDay" auf ProSieben

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Unterföhring (ots)

Hoffentlich gut aufgepasst! In der spontanen Surprise-Quiz-Show "CashDay" lässt ProSieben am 8., 9. und 10. Juni 2020, um 18:10 Uhr die Kasse klingeln. Drei Fragen. 500 Euro. In ganz normalen Alltagssituationen etwa an der Tankstelle, im Supermarkt oder im Kino, lauern die Lockvögel Nora Boeckler und Tilo Ben ihren ahnungslosen Kandidaten mit versteckter Kamera auf, bringen sie in kuriose, witzige Situationen, bevor die Moderatoren Claire Oelkers und Kevin Ray die Sache auflösen und die Überraschten zum spontanen Quiz einladen. Dabei müssen die unverhofften Teilnehmer nur drei Fragen richtig beantworten, um 500 Euro zu kassieren. Der Haken: Die Fragen beziehen sich auf das zuvor Erlebte. Wer hat gut aufgepasst und kann sich z.B. daran erinnern, was der Lockvogel-Kassierer über seine Freundin erzählt hat?

"CashDay", drei Folgen, am 8., 9. und 10. Juni 2020, um 18:10 Uhr auf ProSieben

Bei Fragen: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Communications & PR Show & Comedy Frank Wolkenhauer Tel. +49 89 9507-1158 Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell