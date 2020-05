ProSieben

Deutschland gegen Österreich im #GNTM-Finale. Jacky, Lijana, Maureen oder Sarah? Wen kürt Heidi Klum zu "Germany's next Topmodel" 2020?

Alles bleibt anders. Alles wird neu. Alles wird wunderbar im Finale von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum": Heidi Klum und ProSieben feiern die aktuelle #GNTM-Rekordstaffel mit einem Finale aus zwei Weltstädten - aus Los Angeles und Berlin. Dabei gibt es zum ersten Mal eine sehr besondere Konstellation: Jeweils zwei Models aus Österreich und Deutschland wollen "Germany's next Topmodel" 2020 werden: Jacky (21, Rheingau-Taunus) und Lijana (24, Kassel) treffen auf Maureen (20, Wien) und Sarah (20, Vorau in der Steiermark). Sarah gibt sich vor dem Finale sehr selbstbewusst: "Ich habe die größte Entwicklung hinter mir: Vom schüchternen Mädchen zur selbstbewussten Frau. Ich würde sagen, ich habe einfach das Gesamtpaket, welches man als Model mitbringen muss. Auch auf dem Catwalk konnte mir noch niemand das Wasser reichen." Maureen setzt auf ihre Stärken: "Ich habe ein Strahlen, das nicht nur von außen, sondern auch von innen kommt. Ich versuche immer, Leute um mich herum zum Lächeln zu bringen und sie mit meiner Art und meinem Können zu verzaubern." Jacky, siegessicher: "Ich möchte meinen Traum fortsetzen, weil ich es liebe, vor der Kamera zu stehen, dabei in Rollen zu schlüpfen, Geschichten zu erzählen oder einfach ich selbst sein kann. Ich möchte eine weitere Tür öffnen, um Menschen zu inspirieren und meine Reichweite nutzen, um Gutes zu tun." Lijana hat ein klares Ziel vor Augen: "Ich möchte 'Germany's next Topmodel' werden und durch meine Reichweite ein Zeichen gegen Mobbing setzen." Wen kürt Heidi Klum zu "Germany's next Topmodel" 2020? Wer erscheint auf dem Cover der deutschen Harper's BAZAAR, erhält einen Vertrag mit der Agentur ONEeins fab und eine Siegerprämie von 100.000 Euro? Schon das Show-Opening ist die erste große Herausforderung für die Finalistinnen: In futuristischen Kostümen performen sie mit dem Ensemble des Friedrichstadt-Palastes Berlin auf der Bühne. Den ersten Final-Walk inszenieren die Models selbst. In individuellen Looks müssen sie ihre Persönlichkeit auf den Laufsteg bringen. Unterstützt werden sie dabei von Choreografin Nikeata Thompson. Im weiteren Verlauf der Show treffen die Finalistinnen in unterschiedlichen Challenges auf Designer Philipp Plein, Starfotograf Christian Anwander und auf Thomas Hayo. Zudem haben #GNTM-Models wie Klaudia Giez, Micaela Schäfer, Theresia Fischer, Gisele Oppermann und Halbfinalistin Tamara besondere Aufgaben im Finale. Model und Moderatorin Rebecca Mir verleiht den Personality-Award. Heidi Klum: "Ich freue mich auf unser Finale! Auch wenn uns bei vielen Sachen dieses Jahr einfach die Hände gebunden sind, machen wir das Beste daraus, um unser Topmodel zu küren und die Zuschauer zu entertainen. Wer gewinnt? Ich weiß es noch nicht. Es geht dieses Jahr um Nuancen. Obwohl ich vermeintlich weit weg bin und hier aus Los Angeles live zusehen werde, wird mir nichts entgehen. Fehler oder schwache Nerven können den Traum vom Sieg zerplatzen lassen. Ich bin selber ganz gespannt, wie die Mädchen meine Aufgaben meistern werden." Stärker als die letzten acht Jahre 15 Jahre #GNTM und ProSieben setzt noch einmal einen drauf: Die 15. Staffel "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" ist mit einem Schnitt von 18,2 Prozent Marktanteil (Folgen 1-16, E 14-49 J.) die erfolgreichste Staffel seit acht Jahren* und übertrifft damit die Top-Quoten vom Vorjahr. Heidi Klum: "Danke an alle Topmodel-Fans für eure Treue. Es hat auch in diesem Jahr wieder sehr viel Spaß gemacht, 'Germany's next Topmodel' zu finden und euch alle zu entertainen." Digitale Rekorde: Mehr als 40 Prozent mehr Videoviews Die digitale Erlebniswelt von #GNTM erzielt mehr als sagenhafte 248 Millionen Videoviews auf allen digitalen ProSieben-Plattformen. Im Vergleich zum Vorjahr konnten sich die Zahl der Videoviews um unglaubliche 40 Prozent steigern. Besonders beliebt sind die digitalen Eigenproduktionen. Rekord: Der #GNTM-Instagram-Account hat aktuell 925.000 Follower und ist damit der stärkste Instagram-Account aller Sender und Formate in Deutschland. Barrierefrei und sicher: Das #GNTM-Finale 2020 Nach der Premiere im letzten Jahr wird auch die diesjährige Finalshow für blinde und sehbehinderte Fans live kommentiert. Alle Informationen und Links finden Fans unter www.prosieben.de/AD. Die Live-Audio-Beschreiberinnen Linda Stark und Alexandra Kloiber sprechen die Audiodeskription im Wechsel. Selbstverständlich wird das Finale - wie schon seit mehreren Jahren - für hörgeschädigte Fans live untertitelt. Unter Beachtung der aktuellen Vorschriften und Empfehlungen der Behörden und des Robert-Koch-Instituts feiert ProSieben das #GNTM-Finale: in einem klassischen Fernsehstudio, ohne Publikum, mit Sicherheitsabstand und mit einem verkleinerten Produktionsteam. #GNTM setzt Zeichen #GNTM setzt Zeichen. In Folge 12 stehen Heidi Klums Top Ten für einen Charity-Kalender (via meinfoto.de) vor der Kamera. Erfolgreich. Damit geht im Rahmen des Finales eine Spendensumme von über 37.000 Euro an amfAR. Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Presseseite: http://presse.prosieben.de/GNTM2020 und auf GNTM.de "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" - das Live-Finale am Donnerstag, 21. Mai 2020 um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn * Basis: Marktstandard TV Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 19.05.2020

