Monster Worldwide Inc., Online-Karriereportal und Erfinder des Online-Recruitings, gibt heute bekannt, dass Marc Irmisch-Petit, Managing Director EU, das Unternehmen Mitte Mai auf eigenen Wunsch verlassen wird. Nach sechseinhalb Jahren stellt er sich neuen beruflichen Herausforderungen. Marc Irmisch-Petit hat als Sales Director für die DACH-Region sowie nachfolgend als Geschäftsführer für Deutschland, Österreich und die Schweiz zahlreiche Innovationen vorangetrieben. In den vergangenen zwei Jahren prägte er die Europastrategie von Monster und vertrat die Märkte als Managing Director EU im Executive Leadership Team. In dieser Rolle war er an der Umsetzung vieler Initiativen beteiligt, die Monster als relevanten Partner für Kandidaten und Unternehmen positioniert und die Digitalisierung der Branche vorangetrieben haben.

Über Monster Deutschland

Monster, www.monster.de, ist eines der bekanntesten privaten Online-Karriereportale in Deutschland mit einem umfassenden Service- und Informationsangebot rund um Beruf und Karriere. Seit über 20 Jahren unterstützt Monster weltweit Arbeitnehmer bei der Suche nach dem richtigen Job und Arbeitgeber bei der Suche nach den besten Talenten. Heute agiert Monster in über 40 Ländern und bietet umfassende, hochwertige Lösungen rund um Jobsuche, Karriereplanung, Rekrutierung und Talentmanagement. Als Pionier treibt Monster die Branchenentwicklung durch die Nutzung fortschrittlichster Technologien im Bereich Digital, Social und Mobile kontinuierlich voran. Firmensitz der Monster Worldwide Deutschland GmbH ist Eschborn. Die Monster Worldwide Deutschland GmbH ist ein Tochterunternehmen der Monster Worldwide Inc. mit Sitz in Weston, Massachusetts. Um mehr über monster.de zu erfahren, besuchen Sie die Website https://www.monster.de. Informationen über Monster Worldwide, Inc., finden Sie unter https://www.monster.com/about/

