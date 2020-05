ProSieben

"Darüber ... die Welt": ProSieben startet eine neue Rankingshow-Reihe

Unterföhring (ots)

20. Mai 2020. Neue Rankingshow-Reihe auf ProSieben: Mit "Darüber staunt die Welt" startet ProSieben am Dienstag, 9. Juni, seine neue Reihe "Darüber ... die Welt". An den folgenden Dienstagen führt ProSieben die Show-Reihe mit "Darüber schmunzelt die Welt: Pannen & Peinlichkeiten" (16. Juni 2020) und "Darüber spricht die Welt - die unglaublichsten Hingucker" (23. Juni 2020) fort.

Zum Auftakt können die Zuschauer die Augen verdrehen: Eine überraschende Quizshow für werdende Eltern im Kreißsaal oder eine Nonne, die bei "The Voice of Italy" für Standing Ovations sorgt: Diese und viele weitere überraschende TV-Momente aus aller Welt sind Teil von "Darüber staunt die Welt - die spektakulärsten TV-Momente" am 9. Juni 2020, um 20:15 Uhr.

"Darüber staunt die Welt - die spektakulärsten TV-Momente" - am Dienstag, den 9. Juni 2020, um 20:15 Uhr auf ProSieben

